啤酒野營好朋友 白銀谷野外餐桌椅 輕巧微醺

b style="color: #FF8000">※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

中秋剛過，國慶雙十又將來臨。古詩有勻：舉杯邀明月、對飲成三人，是古人的詩情畫意。實情是：近年戶外運動風格興盛，露營、野餐風氣盛行。但如何坐得舒服、坐得穩健，而且還能輕鬆來上一只啤酒對飲？台灣自創戶外用品品牌「白銀谷」的鋁合金戶外野營餐桌搭配折疊椅，讓人輕鬆享受微醺快意。

極輕量的SilverValley餐桌椅主體以鋁合金為材質，展開時的尺寸為56.5 x 40 x 40（公分）的小形餐桌，一旦收納後尺寸則變為60 x 12 x 8（公分），輕小、攜帶方便；同時網狀的凹槽內可置放物品約900公克、兩只500毫升玻璃啤酒瓶的材積，同時桌面還能置放其他物品，最終可承重約25公斤，簡單擺放食材餐具、書本或小型電器，都不成問題。

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※飲酒過量，害人害己。

有了桌子、怎麼坐？同系列還可搭配鋁合金的SilverValley野營高背折疊椅，使用航太等級的鋁合金7075，折疊椅本身約1.2公斤、耐重度則可達150公斤，符合多數人的重量需求。下次野營，一把或兩把折疊椅，一手啤酒，無需舉杯、同樣微醺快意。目前白銀谷以網路電商通路為主，想親看實物？則可直接前往台中「草悟道廣場」的B1「慢聚落」。下個假日，來去野外走走吧！

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