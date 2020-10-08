網購慶雙十！折扣最低下殺3折起　口罩、任天堂主機限時限量搶購

雙十連假適逢周年慶檔期，各家電商平台祭出超猛優惠最低下殺3折起，消費者最需要的口罩也是主打焦點，蝦皮購物於「10.10品牌周年慶」期間加碼數款MIT醫療口罩限時限量特賣，10月9日中午12點限量推出麥迪康醫療口罩78折特價349元、下午5點蝦皮超市限量推出福德好罩醫療口罩－雲彩紫8折特價350元，10月10日中午12點限量推出福德好罩3色醫療口罩（水樣藍、櫻花粉、雲彩紫）8折特價350元、下午5點蝦皮超市限量推出福德好罩醫療口罩－雲彩紫8折特價350元。淘寶台灣10月10日將推出中衛彩色醫療口罩限時限量搶購，上午10點為櫻桃紅色50片裝，晚上10點為深丹寧色50片裝，售價皆為300元。

蝦皮購物「10.10品牌周年慶」於10月10日開放全站免運，精選雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底液、SK-II青春露等推出最低46折起，居家必囤的Ariel 3D洗衣膠球也祭出半價優惠。10月10日將於facebook粉絲專頁舉辦國慶口罩抽獎活動，於當日活動貼文內留下指定文字，就有機會獲得只送不賣、超級限量的中衛雙十紀念口罩。

momo購物網「雙十生日慶」即日起至10月10日開跑，萬件商品下殺3折起，主打雪花秀潤燥養膚精華90ml節慶限定版全台獨家首賣優惠下殺54折、巴黎萊雅金緻草本髮油買就送4好禮且優惠下殺36折、LEVI'S LEGO樂高聯名T恤momo購物網線上獨家特賣1,490元。

樂天市場即日起至10月14日上午9點59分推出「歡慶十十樂」活動，3C、居家、美妝、國民美食、時裝等上百項商品天天特價5折起，活動期間消費滿1000元立即折100元，持樂天信用卡消費滿3,000元加碼送10%限期點數，刷樂天信用卡還能享點數回饋。