許光漢搶先演繹PUMA新跑鞋 讓秋冬運動造型時髦又帥氣

秋冬季節到來，路跑可不能停，因此PUMA讓經典鞋款再升級，推出夜光新版，並由代言人許光漢帥氣詮釋。而adidas的人氣跑鞋ULTRA4D也在本季呈現純黑配色，吸引想裝帥的族群。

PUMA上半年推出UltraRide超輕羽量級跑鞋，受到市場矚目，於是帶著好成績，品牌在此刻讓UltraRide再進化，為鞋身加入反光邊條打造出全新的UltraRide Runner ID夜光新版，並交由代言人許光漢搶先演繹。和前一代相同，採用了鏤空的中足弓結構包覆超輕量PROFOAM LITE高回彈中底材質；鞋面特別採用高透氣網眼裸透設計，不只輕盈，更能加快雙腳熱氣排出。最值得一提的是UltraRide Runner ID因為有了3M反光邊條，提升在夜晚練跑安全性。而許光漢也在形象廣告中，搭配了Runner ID 專業慢跑系列秋冬服飾，既有型又帥氣。

許光漢演繹PUMA慢跑系列Runner ID連帽風衣外套3,080元、長風褲2,080元、UltraRide Runner ID鞋3,280元。圖／PUMA提供

而adidas的話題跑鞋ULTRA4D也推出新款，依舊採用與Ultraboost 1.0相同的一體成型Primeknit針織鞋面，具備彈力與支撐性，賦予雙足絕佳包覆與舒適腳感。並搭載Futurecraft 4D科技中底，強化鞋跟、中足及腳掌三個關鍵區域設計，提供緩震、穩定及支撐性能。此外，網格狀大底設計，擁有良好的抓地力。招牌的三條紋鞋側支撐片則以橡膠材質打造，為全黑鞋面增添層次。

adidas ULTRA4D跑鞋7,800元。圖／adidas提供