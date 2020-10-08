不是國慶貴賓也可拿到限定口罩 中衛粉專雙十抽千片

雙十國慶大會指定用CSD中衛國慶口罩，中衛印製具歷史意義的限量國慶口罩，不對外銷售，為讓全國一起感受國慶氣氛，國慶籌備委員會授權，CSD中衛邀請屈臣氏、全聯、家樂福、momo等21家通路伙伴，國慶日當天舉辦臉書粉專抽獎活動，預計送出千片國慶紀念口罩。雙十節當天，中衛粉專將公布21家參加抽獎的通路名單。

國慶紀念口罩採台南新銳設計師曾國展的「多元聲音」設計理念，用聲波線條為主體，以「榮耀金和溫暖橘」為主色「湖水綠與優雅紫」為輔。

CSD中衛行銷經理周令怡表示，國慶口罩採用與「金馬聯名口罩」同樣的高彩度數位印刷技術，完整呈現原創者的設計理念。

但國慶口罩限量發行，無法販賣，才特地邀請通路共襄盛舉，抽獎送千片國慶口罩回饋消費者。

CSD中衛每年秋天推出年度新色，研究全球市場流行趨勢，並觀察重要時尚風向，挑出淺色系的氣質「裸橙」做為2020年主色。

清爽健康有活力的「裸橙色」溫潤穩定，帶來乾淨平和的氣息。不像粉色那麼平淡，也沒有亮橘色搶眼，採取中庸路線的「裸橙」，適合喜愛愉悅正向生活的人們。

裸橙口罩售價5片袋裝69元，30片盒裝260元，10月12日正式上市，而各通路上市時間表上市當天在中衛粉專公布。

中衛特別提醒消費者，這批「裸橙」口罩早在9月份政府宣布雙鋼印制度前就製作完成，因此並無雙鋼印。等口罩全面徵用期過後，下一批「裸橙」口罩才會添加雙鋼印。