歡慶雙十連假 全聯推「家家購物節」 愛買滿2千享9折

迎接雙十連假，又是團聚歡慶時刻，超市、量販紛紛推出限時優惠活動，讓大家買好買滿在家賴著也不怕餓肚子。全聯福利中心宣布，今年「家家（++）購物節」將於10月10日、11日限時2天登場，今年首度結合線上線下，祭出多款商品下殺破盤價，福利卡友於實體門市與PX GO！消費，單日單卡同步累計每滿1,000元即贈1,000福利點（價值100元），最高享10%回饋，單日單卡贈送上限30,000點。另使用PX Pay綁定台北富邦信用卡支付單筆滿5,000元立即贈5,000點（價值500元），最高再享10%回饋，限量5,000份，等於合計最高可享20%回饋。

今年全聯「家家購物節」2天共準備了20項超值預購快閃商品，市價最低2.3折起，包含氣炸烤箱、氣泡水機、壓力鍋等，全部挑戰市場最低價。同時，今年印花和積分換購活動金額，更首次列入滿1,000元送1,000點活動，趁這2天換購「ARCOS阿科斯 × Mario Sandoval馬利歐·桑多瓦爾」、「KAKAO FRIENDS飲料冰品全運會」、「MOZ日用品積分樂」全套商品最划算。

愛買量販也於10月9日、10日推出會員扣點數免費換美式現煮咖啡活動，活動期間至指定分店客服中心扣HAPPY GO 20點，即可免費兌換現煮美式咖啡兌換券1張，每卡每日限兌換1次，每日限換2杯。10月11日當天再推出HAPPY GO會員獨享單筆付款金額滿2,000元享9折十足抵用現金券回饋，單筆最高回饋300元。3天連假期間另推出家電加碼雙重回饋，購買電視、冰箱和洗衣機單筆滿5,000元現折500元，再送500元家電現金抵用券。至愛買全門市使用HAPPY GO Pay單筆消費滿100元，更有機會抽中HAPPY GO點數1萬點（價值3,000元），全台15家分店每日各抽1名，共抽60名幸運兒。