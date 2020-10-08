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歡慶雙十連假 全聯推「家家購物節」 愛買滿2千享9折

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
全聯「家家購物節」限時2天登場，首度線上線下同步累積，福利卡友享滿千送千點。圖／全聯福利中心提供
全聯「家家購物節」限時2天登場，首度線上線下同步累積，福利卡友享滿千送千點。圖／全聯福利中心提供

迎接雙十連假，又是團聚歡慶時刻，超市、量販紛紛推出限時優惠活動，讓大家買好買滿在家賴著也不怕餓肚子。全聯福利中心宣布，今年「家家（++）購物節」將於10月10日、11日限時2天登場，今年首度結合線上線下，祭出多款商品下殺破盤價，福利卡友於實體門市與PX GO！消費，單日單卡同步累計每滿1,000元即贈1,000福利點（價值100元），最高享10%回饋，單日單卡贈送上限30,000點。另使用PX Pay綁定台北富邦信用卡支付單筆滿5,000元立即贈5,000點（價值500元），最高再享10%回饋，限量5,000份，等於合計最高可享20%回饋。

今年全聯「家家購物節」2天共準備了20項超值預購快閃商品，市價最低2.3折起，包含氣炸烤箱、氣泡水機、壓力鍋等，全部挑戰市場最低價。同時，今年印花和積分換購活動金額，更首次列入滿1,000元送1,000點活動，趁這2天換購「ARCOS阿科斯 × Mario Sandoval馬利歐·桑多瓦爾」、「KAKAO FRIENDS飲料冰品全運會」、「MOZ日用品積分樂」全套商品最划算。

愛買量販也於10月9日、10日推出會員扣點數免費換美式現煮咖啡活動，活動期間至指定分店客服中心扣HAPPY GO 20點，即可免費兌換現煮美式咖啡兌換券1張，每卡每日限兌換1次，每日限換2杯。10月11日當天再推出HAPPY GO會員獨享單筆付款金額滿2,000元享9折十足抵用現金券回饋，單筆最高回饋300元。3天連假期間另推出家電加碼雙重回饋，購買電視、冰箱和洗衣機單筆滿5,000元現折500元，再送500元家電現金抵用券。至愛買全門市使用HAPPY GO Pay單筆消費滿100元，更有機會抽中HAPPY GO點數1萬點（價值3,000元），全台15家分店每日各抽1名，共抽60名幸運兒。

除了雙十連假快閃活動，愛買量販即日起至10月20日同步推出周年慶優惠，與70個品牌合作推出限時下殺價、滿額送現金折價券或滿額抽好禮等活動，指定千款DM商品4折起。針對消費者最愛的餐廚用品集點換購活動，即日起至2021年1月12日再推出美國百年經典品牌「康寧餐具」集點換購活動，共推6款超實用商品，包括Generation 5吋碗、絕美紫葳碗盤組，以及全台首賣的2.3L晶炫透明鍋，會員單筆消費滿200元贈1枚集點貼紙，集滿5枚起即可以換購價149元起將康寧餐盤和透明鍋帶回家。

Panasonic國際牌17KG變頻洗衣機NA-V170GBS-S，原價23,190元，特價21,888元，搭配雙十回饋現省1,800元。圖／愛買量販提供
Panasonic國際牌17KG變頻洗衣機NA-V170GBS-S，原價23,190元，特價21,888元，搭配雙十回饋現省1,800元。圖／愛買量販提供
聲寶12L智能氣炸烤箱「家家購物節」快閃預購特價3,990元（6.7折），限量1,500台。圖／全聯福利中心提供
聲寶12L智能氣炸烤箱「家家購物節」快閃預購特價3,990元（6.7折），限量1,500台。圖／全聯福利中心提供
愛買量販新推出康寧餐具集點換購活動，康寧2.3L晶炫透明鍋，南瓜造型全台首賣，換購價只要899元。圖／愛買量販提供
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