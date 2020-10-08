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用蠶大便做烈酒？ 日本Mitosaya藥草園蒸餾所來真的

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Sansha以蠶沙入酒，由日本Mitosaya藥草園蒸餾所與Antcicada聯名出品。圖／摘自Mitosaya藥草園蒸餾所官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Sansha以蠶沙入酒，由日本Mitosaya藥草園蒸餾所與Antcicada聯名出品。圖／摘自Mitosaya藥草園蒸餾所官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

小時候養過蠶寶寶的朋友，應該都對黑黑的蠶大便還有印象吧？這些細小的黑色蠶大便，相信大家一定都當作垃圾清理掉了；難以想像，蠶大便竟然有一天可以變成製作烈酒的原料之一？

這次熱衷發明昆蟲美食的Antcicada，與來自日本千葉的Mitosaya藥草園蒸餾所（Mitosaya Botanical Distillery）攜手合作，以桑葉與桑蠶的糞便（Silkworm droppings），製作出名為「Sansha」的烈酒，酒精濃度42%，有500毫升與100毫升兩種包裝。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

「Sansha」的意思是「蠶沙」，自古以來就是重要的中藥材之一，有散風泄熱、化痰、解毒鎮痙及活絡通經等功效。根據《本草綱目》記載，「蠶沙」能祛風濕、止痛、鎮靜及降壓，對治療氣喘病、支氣管炎及傷口等，有一定的療效。

製酒團隊自日本山梨縣一家有150年歷史的絲綢農場，採集桑蠶的糞便，糞便中甚至帶有未消化完全的桑葉，製作成「蠶沙」。製酒團隊接著先將有機桑葉與米製烈酒一起發酵，再添加入「蠶沙」，然後進行蒸餾，造就這款帶著綠茶香氣，同時具備梅子與海藻氣息的清新烈酒。

「Sansha」在Mitosaya藥草園蒸餾所官網銷售，但目前已搶購一空。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

同系列產品皆採自然派包裝設計，風格清新。圖／摘自Mitosaya藥草園蒸餾所臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
同系列產品皆採自然派包裝設計，風格清新。圖／摘自Mitosaya藥草園蒸餾所臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Sansha酒款有500毫升裝（右）與100毫升裝。圖／摘自Mitosaya藥草園蒸餾所官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Sansha酒款有500毫升裝（右）與100毫升裝。圖／摘自Mitosaya藥草園蒸餾所官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Mitosaya藥草園蒸餾所所生產的檸檬香草鹽，也是人氣產品。圖／摘自Mitosaya藥草園蒸餾所臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Mitosaya藥草園蒸餾所所生產的檸檬香草鹽，也是人氣產品。圖／摘自Mitosaya藥草園蒸餾所臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

日本 氣喘 酒精

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