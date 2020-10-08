175歲生日快樂！德國NOMOS建廠175年 紀念新品很美型

一個人能活到八九十歲高齡還能神清氣爽，肯定是值得慶祝的一件事。位於德國製表重鎮「格拉蘇蒂（Glashutte）」的腕表品牌NOMOS，為紀念創廠175周年，帶來一款極簡風格的Lambda腕表，一表三種顏色表面、全採限量發行。

一如瑞士的日內瓦、汝拉山等地皆為製表工坊聚集的產業重鎮，包含有朗格（A.lange & Söhne）、格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）、Tutima、Nomos多間表廠座落的格拉蘇蒂，是德國精密複雜腕表的產業聚落。來自格拉蘇蒂的NOMOS雖非動輒百萬起跳的藏品，但訴諸極簡風格與包浩斯（Bauhaus）美學，在鐘表藏家中擁有不俗口碑。