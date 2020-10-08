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175歲生日快樂！德國NOMOS建廠175年 紀念新品很美型

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
一個人175歲還能神清氣爽，是多了不起的事？一如NOMOS創廠175周年，眉清目秀、一如昨日。圖 / 翻攝自ig。
一個人175歲還能神清氣爽，是多了不起的事？一如NOMOS創廠175周年，眉清目秀、一如昨日。圖 / 翻攝自ig。

一個人能活到八九十歲高齡還能神清氣爽，肯定是值得慶祝的一件事。位於德國製表重鎮「格拉蘇蒂（Glashutte）」的腕表品牌NOMOS，為紀念創廠175周年，帶來一款極簡風格的Lambda腕表，一表三種顏色表面、全採限量發行。

一如瑞士的日內瓦、汝拉山等地皆為製表工坊聚集的產業重鎮，包含有朗格（A.lange & Söhne）、格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）、Tutima、Nomos多間表廠座落的格拉蘇蒂，是德國精密複雜腕表的產業聚落。來自格拉蘇蒂的NOMOS雖非動輒百萬起跳的藏品，但訴諸極簡風格與包浩斯（Bauhaus）美學，在鐘表藏家中擁有不俗口碑。

這款175周年的創廠紀念之作Lambda腕表共有白色、藍色、黑色三色的琺瑯表面，40.5毫米的精鋼表殼內，裝有手上鍊的DUW 1001薄型機芯，同時機芯也具備德式製表美學的數個經典DNA：3/4夾板、手工精雕橋板、黃金套筒，以及鵝頸式微調裝置。三色腕表各限量175只，定價則約7,500元美金，折合台幣約21萬5,700元。

表面上半部超大型的動力儲存顯示，表面右側並有德文「動力儲存84小時」的字樣。圖 / 翻攝自ig。
表面上半部超大型的動力儲存顯示，表面右側並有德文「動力儲存84小時」的字樣。圖 / 翻攝自ig。
白色琺瑯表面搭配了藍色指針，斯文而雋永。圖 / 翻攝自ig。
白色琺瑯表面搭配了藍色指針，斯文而雋永。圖 / 翻攝自ig。
精美的DUW 1001手上鍊機芯，具備了3/4夾板、鵝頸式微調、手工精雕等德式製表美學DNA。圖 / 翻攝自ig。
精美的DUW 1001手上鍊機芯，具備了3/4夾板、鵝頸式微調、手工精雕等德式製表美學DNA。圖 / 翻攝自ig。

腕表 德國 瑞士

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