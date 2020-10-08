粉色滑鼠搶先獨賣！羅技MX Anywhere 3輕巧美型還能跨平台操控
如果你也是沒有滑鼠無法好好工作的人，對羅技MX高階系列滑鼠一定不陌生。最新推出的MX Anywhere 3無線滑鼠，延續旗艦系列獨家的Darkfield光學追蹤技術、Easy-Switch跨裝置切換，以及Flow檔案傳輸功能，並更新超高速MagSpeed電磁滾輪及Smartshift等高效配置，更打破傳統旗艦系列外觀設計風格，推出玫瑰粉新色，同時首度邀請張景嵐擔任產品代言人，展現科技配件的全新面貌。
高階系列MX Anywhere 3無線滑鼠，針對商務人士及有行動辦公需求的使用者所打造，除了可使用藍牙或羅技獨家Unifying技術快速連線，全新MagSpeed電磁捲動滾輪，快速、精準又靜音；獨家Darkfield先進光學追蹤技術，可讓滑鼠幾乎可以在任何材質的上使用，搭配可於多達3個裝置之間快速切換的Easy-Switch功能，以及可在 Windows、macOS、和Linux不同系統電腦間直覺進行檔案傳輸的獨家Flow技術，再加上柔軟觸感的流線鯨鰭紋路矽膠握柄設計，讓使用者可以輕鬆高效完成工作。
羅技MX Anywhere 3無線滑鼠即日起開賣，建議售價2,990元。10月21日前於Logi網路旗艦店及Logi台北信義A13快閃旗艦店獨家販售玫瑰粉新色，石墨灰及珍珠白2色於全通路販售。購買MX Anywhere 3，除了首批限量搭贈女王鑽石筆，登錄還有機會獲得Dyson Airwrap造型捲髮器與第6代Apple Watch等多項粉嫩好禮，以及限量張景嵐簽名滑鼠。
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