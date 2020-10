粉色滑鼠搶先獨賣！羅技MX Anywhere 3輕巧美型還能跨平台操控

如果你也是沒有滑鼠無法好好工作的人,對羅技MX高階系列滑鼠一定不陌生。最新推出的MX Anywhere 3無線滑鼠,延續旗艦系列獨家的Darkfield光學追蹤技術、Easy-Switch跨裝置切換,以及Flow檔案傳輸功能,並更新超高速MagSpeed電磁滾輪及Smartshift等高效配置,更打破傳統旗艦系列外觀設計風格,推出玫瑰粉新色,同時首度邀請張景嵐擔任產品代言人,展現科技配件的全新面貌。

高階系列MX Anywhere 3無線滑鼠,針對商務人士及有行動辦公需求的使用者所打造,除了可使用藍牙或羅技獨家Unifying技術快速連線,全新MagSpeed電磁捲動滾輪,快速、精準又靜音;獨家Darkfield先進光學追蹤技術,可讓滑鼠幾乎可以在任何材質的上使用,搭配可於多達3個裝置之間快速切換的Easy-Switch功能,以及可在 Windows、macOS、和Linux不同系統電腦間直覺進行檔案傳輸的獨家Flow技術,再加上柔軟觸感的流線鯨鰭紋路矽膠握柄設計,讓使用者可以輕鬆高效完成工作。