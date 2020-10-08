喀什米爾Paychi Guh首度進軍台灣 舞動日常美型穿搭

長住西雅圖的台灣設計師顧珮琦創立自有品牌7年後，於2020年首度以同名品牌Paychi Guh進軍台灣，在福華名品的MARTIN & RED櫃位成立銷售據點；Paychi Guh主攻喀什米爾，以頂級羊絨的舒適、品牌獨創G-cutting的剪裁，在美、加透過精品店通路累積熟客，未來在台灣將以選品店為目標拓展。

1970年生於台灣的顧珮琦，在19歲隨家人移民加拿大，於加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學織品設計系畢業，在美國費城紡織科技學院織品設計系取得碩士學位，2013年秉持對羊絨輕、暖、薄、軟的狂熱，成立了自有品牌Paychi Guh，目前在美、加、英國等銷售點共約45個。她的姐姐顧珮佳原本是會計師，也與妹妹一起投身創業，「我們家的衣服一定要穿上身，掛在那裡看起來沒什麼，一穿上去都會讓人有怦然心動的感覺，『人衣合一』的服貼、舒適、輕柔和隨性自在，會是衣櫃裡有好多衣服、但妳會常常拿起來穿的那一件。」日前在台灣的發表會上，也以舞者展演的方式，來呈現Paychi Guh服裝的律動感。