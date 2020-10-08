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喀什米爾Paychi Guh首度進軍台灣 舞動日常美型穿搭

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
Paychi Guh 2021春夏系列相較秋冬有更多粉嫩色系。圖／Paychi Guh提供
Paychi Guh 2021春夏系列相較秋冬有更多粉嫩色系。圖／Paychi Guh提供

長住西雅圖的台灣設計師顧珮琦創立自有品牌7年後，於2020年首度以同名品牌Paychi Guh進軍台灣，在福華名品的MARTIN & RED櫃位成立銷售據點；Paychi Guh主攻喀什米爾，以頂級羊絨的舒適、品牌獨創G-cutting的剪裁，在美、加透過精品店通路累積熟客，未來在台灣將以選品店為目標拓展。

1970年生於台灣的顧珮琦，在19歲隨家人移民加拿大，於加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學織品設計系畢業，在美國費城紡織科技學院織品設計系取得碩士學位，2013年秉持對羊絨輕、暖、薄、軟的狂熱，成立了自有品牌Paychi Guh，目前在美、加、英國等銷售點共約45個。她的姐姐顧珮佳原本是會計師，也與妹妹一起投身創業，「我們家的衣服一定要穿上身，掛在那裡看起來沒什麼，一穿上去都會讓人有怦然心動的感覺，『人衣合一』的服貼、舒適、輕柔和隨性自在，會是衣櫃裡有好多衣服、但妳會常常拿起來穿的那一件。」日前在台灣的發表會上，也以舞者展演的方式，來呈現Paychi Guh服裝的律動感。

Paychi Guh只專注於羊絨材質，運用為百分百喀什米爾、或70%喀什米爾與30%絲的混紡，只推出上衣，售價大約落在1萬元到2萬5千元之間，常態尺寸為S-M、M-L兩款，XS尺寸需洽詢訂製。目前引進台灣的季別包括2020秋冬、2021春夏，熱愛園藝、旅行的顧珮琦以冰島為靈感，打造紮染視覺，此外，縫線外露也是品牌標誌的細節之一。

Paychi Guh獨創G-cutting的剪裁，展現穿搭的立體律動感。圖／Paychi Guh提供
Paychi Guh獨創G-cutting的剪裁，展現穿搭的立體律動感。圖／Paychi Guh提供
車縫線外漏的細節也是Paychi Guh的特色。圖／Paychi Guh提供
車縫線外漏的細節也是Paychi Guh的特色。圖／Paychi Guh提供
Paychi Guh 2020秋冬系列在台灣福華名品上市
Paychi Guh 2020秋冬系列在台灣福華名品上市
顧珮琦和羊毛廠的師傅正在溝通服裝的剪裁設計。圖／Paychi Guh提供
顧珮琦和羊毛廠的師傅正在溝通服裝的剪裁設計。圖／Paychi Guh提供
繽紛多彩的Paychi Guh 2021春夏系列在台灣福華名品上市。圖／Paychi Guh提供
繽紛多彩的Paychi Guh 2021春夏系列在台灣福華名品上市。圖／Paychi Guh提供
顧珮琦以旅行冰島的靈感打造Paychi Guh的漸層紮染。圖／Paychi Guh提供
顧珮琦以旅行冰島的靈感打造Paychi Guh的漸層紮染。圖／Paychi Guh提供
Paychi Guh 2021春夏系列在台灣福華名品上市。圖／Paychi Guh提供
Paychi Guh 2021春夏系列在台灣福華名品上市。圖／Paychi Guh提供

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