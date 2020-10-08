艾兒芬妮、潤娥在哪裡？MIU MIU粉紅體育場大秀藏驚喜

一場新冠肺炎為世界帶來嚴重傷害，但也激盪了許多新的創意。巴黎時裝周壓軸登場的MIU MIU大秀，邀請多位明星好友共同參與，但這次不是親臨現場，而是讓他們化身牆上的動態即時連線影片裝置之一，成為共同完成整場秀的一份子。

MIU MIU 2021春夏系列大秀以虛擬運動殿堂 ( IMAGINARY SPORTS PALACE)為概念，設計師Miuccia Prada女士認為，程體育運動與時裝秀都需要觀眾見證，也都是一種表達的媒介，在某種程度上兩者是非常相似的。看球賽的時候球迷對場上欣賞的運動員有情感的投射，而以服裝秀來說，看秀者則是透過模特兒的衣著造型來與自己的品味對話，甚至建立內在的自我認同，所以這次透過動態牆以直接連線的方式讓眾位看秀者的反應可以即時表達，也與運動場上各種驚呼聲是一樣的道理。

整個秀場在設計團隊AMO操刀下，以圓形劇場樣式的體育競技場概念呈現，置於亮粉色隔音泡綿牆上的電視螢幕集結分散於各地的時尚名人們，包含潤娥、蜜拉喬娃維琪、艾兒芬妮、達柯塔強生、杜鵑等人。服裝方面，理所當然地融入了許多運動風格設計，在筆直俐落的輪廓線條大方向裡，各式夾克、拉鍊polo衫帶著宛如高校生的青春氣息，搭配直筒褲、開衩窄裙、短迷你裙各自展現不同的個性，而同樣帶著運動風的貼身高領長袖上衣配上裝式繁複的蓬蓬裙，則是充滿混搭趣味。還把運動鞋和足球鞋融入高跟的設計，性感中不失活力率性。