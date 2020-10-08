天使也忌妒 Angel's Envy推出水楢橡木桶波本

隸屬於百加得（Bacardi）集團旗下的美國波本威士忌品牌Angel's Envy，為慶祝品牌成立10週年，推出在水楢橡木桶過桶2年的波本威士忌，酒精濃度48.9%，建議零售價349.99美金，約合台幣10100元，全球限量1200瓶，成為全新Founder's Collection威士忌系列限量酒款之一。

Angel's Envy酒廠位於美國肯塔基州路易維爾（Louisville），由Henderson家族於2010年創立。Angel's Envy創辦人暨首席創新長Wes Henderson表示:「創辦Angel 's Envy時，我和父親深受蘇格蘭威士忌世界及其豐富的二次加工技法的啟發。當我們品嘗我們的波本威士忌時，很明顯，這個過程增加了威士忌微妙的甜味和複雜的味道。」

似乎是在呼應這樣的宣言，Angel's Envy在創業10週年之際，推出這款特殊的「水楢橡木桶波本威士忌（Angel's Envy Kentucky Straight Bourbon Whiskey Finished In Japanese Mizunara Oak Casks）」。

這款酒先以陳年4年與9年的Angel's Envy Kentucky Straight Bourbon進行勾兌，勾兌完成之後，再放進日本引以為傲、結合稀有的200年木材所製成的水楢橡木桶中，進行為期兩年的過桶。

這樣的製程，使這款酒具有特殊的檀香香氣，以及櫻桃、成熟蘋果的氣味，在口感上則帶有香草、巧克力、肉桂、黑胡椒的氣息。