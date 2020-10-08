聽新聞
test
0:00 / 0:00
天使也忌妒 Angel's Envy推出水楢橡木桶波本
隸屬於百加得（Bacardi）集團旗下的美國波本威士忌品牌Angel's Envy，為慶祝品牌成立10週年，推出在水楢橡木桶過桶2年的波本威士忌，酒精濃度48.9%，建議零售價349.99美金，約合台幣10100元，全球限量1200瓶，成為全新Founder's Collection威士忌系列限量酒款之一。
Angel's Envy酒廠位於美國肯塔基州路易維爾（Louisville），由Henderson家族於2010年創立。Angel's Envy創辦人暨首席創新長Wes Henderson表示:「創辦Angel 's Envy時，我和父親深受蘇格蘭威士忌世界及其豐富的二次加工技法的啟發。當我們品嘗我們的波本威士忌時，很明顯，這個過程增加了威士忌微妙的甜味和複雜的味道。」
似乎是在呼應這樣的宣言，Angel's Envy在創業10週年之際，推出這款特殊的「水楢橡木桶波本威士忌（Angel's Envy Kentucky Straight Bourbon Whiskey Finished In Japanese Mizunara Oak Casks）」。
這款酒先以陳年4年與9年的Angel's Envy Kentucky Straight Bourbon進行勾兌，勾兌完成之後，再放進日本引以為傲、結合稀有的200年木材所製成的水楢橡木桶中，進行為期兩年的過桶。
這樣的製程，使這款酒具有特殊的檀香香氣，以及櫻桃、成熟蘋果的氣味，在口感上則帶有香草、巧克力、肉桂、黑胡椒的氣息。
Wes Henderson表示：「我們之所以選擇這個版本作為10週年紀念，是因為我父親Lincoln Henderson曾經在日本擔任顧問工作，對日本與日本的蒸餾廠一直心存感謝。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言