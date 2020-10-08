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天作之合劇場封箱作品 音樂劇《寂寞瑪奇朵》就在LINE TV「數位劇場」

聯合新聞網 / 聯合數位文創
天作之合劇場-封箱之作寂寞瑪奇朵在LINE TV隆重登場。圖／聯合數位文創提供
天作之合劇場-封箱之作寂寞瑪奇朵在LINE TV隆重登場。圖／聯合數位文創提供

曾經錯過了哪齣音樂劇而感到可惜嗎？LINE TV「數位劇場」提供給你另一種彌補遺憾的機會！「如何結束與開始，又該如何調合生命中的所有意外與相連？」是天作之合劇場2015年作品「寂寞瑪奇朵」的命題，三年巡迴演出44場，累積超過2萬名觀眾，好評不斷！現在，這部經典之作，全劇可以在線上觀看囉！

音樂劇「寂寞瑪奇朵」設計了大量的多重唱，由天作之合藝術總監冉天豪擔任作曲、廖又臻擔任製作人，同時邀集「十六個夏天」、「光陰的故事」等膾炙人口的電視劇鬼才杜政哲擔任編劇、劇場才女呂曼茵擔任導演、數屆金曲獎得主陳曉娟跨刀作詞，匯集倪安東、盧學叡、邱永騰等知名演員，並進行了一連串專業咖啡特訓與實習，台前台後都下足了苦工！

天作之合劇場-封箱之作寂寞瑪奇朵，都會愛情音樂劇不容錯過。圖／聯合數位文創提供
天作之合劇場-封箱之作寂寞瑪奇朵，都會愛情音樂劇不容錯過。圖／聯合數位文創提供

「每一天，都可能有好事發生。舊的走了，新的就會開始。這是人生。」本劇從一場失控的聖誕趴到即將來臨的跨年夜，八個分別住在一、二、頂樓的都會男女串連。以不同咖啡組合、詮釋三位男主角各自代表都會男性的類型，還有一個周旋在追愛與被愛之間的女主角，只要走進他們的瑪奇朵咖啡廳，不同的情感關係即會產生微妙的化學變化，手上的那杯咖啡滋味也不再單純。如何定義「寂寞」這個課題，讓這三個大男孩面臨愛情及友情的考驗，同時與自己和解。

「天作之合劇場」是國內少數原創華文音樂劇劇團，去年（2019）更推出經典電影改編音樂劇「飲食男女」，首演即展開北中南三地演出，三萬觀眾人次的爆棚口碑，為全台首部首演即串連三個國家級場館的音樂劇。今年再次巡演，台中場自8月起售，開賣一天就創下銷售2000張票的佳績，引起搶票熱潮，10/20將開放台北場及高雄場的售票，喜歡「天作之合」的觀眾朋友千萬不要錯過！線下購票請洽天作之合，線上節目欣賞請上LINE TV「藝文表演館-數位劇場」。

音樂劇「飲食男女」

關於本劇 https://bit.ly/2Q2zTca

立即購票 https://bit.ly/2EcMkzw


台中場

地點：臺中歌劇院大劇院

地址：臺中市西屯區惠來路二段101號

演出場次：

10/30(五)19:30

10/31(六)14:30、19:30

11/01(日)14:30


高雄及台北場（於10/20開始售票）

地點：衛武營國家藝術文化中心歌劇院

地址：高雄市鳳山區三多一路1號

場次：

01/01(五)19:30

01/02(六)14:30

01/03(日)14:30


地點：臺北國家戲劇院

地址：臺北市中正區中山南路21之1號

場次：

01/08(五)19:30

01/09(六)14:30、19:30

01/10(日)14:30

01/15(五)19:30

01/16(六)14:30、19:30

01/17(日)14:30

音樂劇 劇場 咖啡廳

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