海生館企鵝展注人文青風 看見企鵝真實的生命歷程

隨著屏東海生館企鵝寶寶陸續破殼而出，海生館營運團隊海景公司明天推出季節限定「企鵝不太乖也很好」展覽，有別於以往聚焦在企鵝圓滾滾、走路時搖搖晃晃的可愛模樣，這次透過與文青藝術家合作、藉由手寫字溫暖的筆觸，揭開企鵝真實的成長歷程，也讓遊客思考，企鵝生存環境在氣候暖化下所面臨的危機，一起來守護地球。

海景公司企劃部主任毛智瑋說，企鵝給人的第一印象就是可愛，其實牠和其他動物一樣，在成長過程中同樣面臨很多生存挑戰，在令人著迷的萌樣背後，成長經歷更值得思考；企鵝從出生到長大，需要經歷的過程及挑戰，包含首次游泳時的恐懼，當下就像孩子般淘氣，卻是大眾少知的一面，今年策畫「企鵝不太乖也很好」展覽，盼讓遊客透過不同角度，認識時而調皮搗蛋、時而讓人窩心的企鵝。

他說， 「企鵝不太乖也很好」故事從公企鵝送給母企鵝的定情石開始，邀民眾走入企鵝不太乖成長日記，讓大小朋友隨著企鵝的成長茁壯，一步步體會牠們的成長歷程；透過文青藝術家的筆觸，將企鵝成長和日常生活連結，彷彿看到一對企鵝夫妻，從熱戀交往到共度一生，並看著下一代逐漸長大獨立，寫下自己的生命新篇章。