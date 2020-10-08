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海生館企鵝展注人文青風 看見企鵝真實的生命歷程

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東海生館明天推出季節限定「企鵝不太乖也很好」活動，透過與藝術家合作、藉由手寫字溫暖的筆觸，揭開企鵝最真實的成長歷程。記者潘欣中／翻攝
屏東海生館明天推出季節限定「企鵝不太乖也很好」活動，透過與藝術家合作、藉由手寫字溫暖的筆觸，揭開企鵝最真實的成長歷程。記者潘欣中／翻攝

隨著屏東海生館企鵝寶寶陸續破殼而出，海生館營運團隊海景公司明天推出季節限定「企鵝不太乖也很好」展覽，有別於以往聚焦在企鵝圓滾滾、走路時搖搖晃晃的可愛模樣，這次透過與文青藝術家合作、藉由手寫字溫暖的筆觸，揭開企鵝真實的成長歷程，也讓遊客思考，企鵝生存環境在氣候暖化下所面臨的危機，一起來守護地球。

海景公司企劃部主任毛智瑋說，企鵝給人的第一印象就是可愛，其實牠和其他動物一樣，在成長過程中同樣面臨很多生存挑戰，在令人著迷的萌樣背後，成長經歷更值得思考；企鵝從出生到長大，需要經歷的過程及挑戰，包含首次游泳時的恐懼，當下就像孩子般淘氣，卻是大眾少知的一面，今年策畫「企鵝不太乖也很好」展覽，盼讓遊客透過不同角度，認識時而調皮搗蛋、時而讓人窩心的企鵝。

他說， 「企鵝不太乖也很好」故事從公企鵝送給母企鵝的定情石開始，邀民眾走入企鵝不太乖成長日記，讓大小朋友隨著企鵝的成長茁壯，一步步體會牠們的成長歷程；透過文青藝術家的筆觸，將企鵝成長和日常生活連結，彷彿看到一對企鵝夫妻，從熱戀交往到共度一生，並看著下一代逐漸長大獨立，寫下自己的生命新篇章。

館方說，展覽明天起至明年1月3日，周末及連假期間舉辦「護護企鵝蛋」科教活動，讓民眾了解企鵝爸媽孵育企鵝蛋的辛苦，現場推出包含海生館IG粉絲優惠好禮等活動。

屏東海生館明天推出季節限定「企鵝不太乖也很好」展，透過與藝術家合作、藉由手寫字溫暖的筆觸，揭開企鵝最真實的成長歷程。記者潘欣中／翻攝
屏東海生館明天推出季節限定「企鵝不太乖也很好」展，透過與藝術家合作、藉由手寫字溫暖的筆觸，揭開企鵝最真實的成長歷程。記者潘欣中／翻攝
屏東海生館明天推出季節限定「企鵝不太乖也很好」展，透過與藝術家合作、藉由手寫字溫暖的筆觸，揭開企鵝最真實的成長歷程。記者潘欣中／翻攝
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屏東海生館明天推出季節限定「企鵝不太乖也很好」展，透過與藝術家合作、藉由手寫字溫暖的筆觸，揭開企鵝最真實的成長歷程。記者潘欣中／翻攝

藝術家 文青 屏東

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