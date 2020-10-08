臺灣設計師快閃店限定開幕 《臺北時裝週》系列活動潮流不間斷

《臺北時裝週》在臺北市政府、文化部及經濟部的大力推動下於2018年誕生，為臺灣時尚產業寫下開創性的全新篇章。

今年臺北時裝週的主題以【Re】結合了RE:CONNEXT 重新連結，思考後疫情時代時尚的下一步；RE:PLAY帶領民眾以「永續尊重」、「科技創新」、「城市活力」、「跨界融合」重新看待時尚設計可以為社會與大眾帶來的愉悅與能量。

市府前廣場封街時尚大秀10/17登場

即日起至10月31日一連串精彩活動不間斷，BELLAVITA的設計師快閃店、國際時尚論壇，市府廣場封街時尚大秀，另外還有週末香堤市集及新秀舞臺、春夏時尚品牌秀、時裝設計新人獎等系列精彩活動，把臺北打造成全球時尚潮流之都！