臺灣設計師快閃店限定開幕 《臺北時裝週》系列活動潮流不間斷
《臺北時裝週》在臺北市政府、文化部及經濟部的大力推動下於2018年誕生，為臺灣時尚產業寫下開創性的全新篇章。
今年臺北時裝週的主題以【Re】結合了RE:CONNEXT 重新連結，思考後疫情時代時尚的下一步；RE:PLAY帶領民眾以「永續尊重」、「科技創新」、「城市活力」、「跨界融合」重新看待時尚設計可以為社會與大眾帶來的愉悅與能量。
市府前廣場封街時尚大秀10/17登場
即日起至10月31日一連串精彩活動不間斷，BELLAVITA的設計師快閃店、國際時尚論壇，市府廣場封街時尚大秀，另外還有週末香堤市集及新秀舞臺、春夏時尚品牌秀、時裝設計新人獎等系列精彩活動，把臺北打造成全球時尚潮流之都！
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言