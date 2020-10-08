輕旅行正夯！年底訪高雄看劇、跑馬迎健康新生活
因國內疫情趨緩，國內旅遊需求大增，聯合數位文創推出輕旅行攻略，提供限時9折優惠活動，讓民眾以精省的費用，樂看「明星養老院」舞台劇，FUN跑「旗美馬拉松」，規劃年底高雄輕旅行，感受南臺灣在地熱情，共創2020充滿歡笑的難忘回憶。
攻略一：FUN跑高雄「香蕉馬」，12月造訪絕美香蕉大道
為提倡規律運動的重要性，「旗美馬」鼓勵民眾偕同家人、朋友加入跑馬行列，作伙運動常保年輕狀態、活絡情感，並落實防疫顧健康。本屆賽事帶著嶄新的風貌，結合旗山、美濃兩地形形色色的人文與美食，在跑馬的同時再次發現南台灣的美麗樣貌。
攻略二：樂看舞台劇「明星養老院」，超強卡司12月高雄登場
喜歡藝文的民眾不妨趁2020結束前來一場藝術之旅，由娛樂教父王偉忠推出的年度大戲，找來郎祖筠、楊烈、黃嘉千、方文琳、范瑞君、洪都拉斯、陳漢典、黃浩詠、人氣網紅Alizabeth娘娘等超大咖明星，共居一座「明星養老院」，探看台前台後藝界人生，一起學習如何重新擦亮生命光環，面對人生下半場！走訪高雄文化中心感受藝術與人文的陶冶，樂享藝文新生活。
今年12月在高雄有許多優質活動，無論是動感十足的跑馬運動，或是笑料十足的舞台劇，都可讓民眾走出戶外迎接健康新生活。民眾不妨趁此次9折限定優惠，盡早安排下半年的假期，相揪親朋好友南下看劇添藝文氣息、活力跑馬增強免疫。
●慶雙十！好康成雙送，凡報名、購買此兩活動的民眾，即可享對應活動報名、購買的9折優惠。「旗美馬(https://bit.ly/33wS7tS)」報名至10月20日，購票請上https://bit.ly/2SyCADz；「明星養老院(https://bit.ly/3lik7Yo)」購票請上udn售票網(https://pse.is/vtrvt)相關活動資訊請以官方粉絲專頁公告為主，或電洽(02)7721-6955 #1。
「旗山美濃馬拉松」路跑活動
活動會場：旗山體育場(高雄市旗山區中正路與華中路街口)
活動日期：2020年12月6日(星期日) 05:00 ~ 14:00
報名項目：全馬組42K／半馬組21K／健康組10K／親子組5K
「明星養老院」舞台劇
活動會場：高雄文化中心至德堂
活動日期：2020年12月4日至6日
購票網站：https://pse.is/vtrvt
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