聽新聞
test
0:00 / 0:00
國慶連假搶好康 桃園遠百周年慶預購開跑
搶攻疫後商機，桃園遠東百貨趁國慶連假前於推出周年慶預購，今天起至21日推出化妝品與內睡衣基本15.5%回饋，搭配HAPPYGOPay滿5000元送200元抵用券，再加送500點HAPPYGO點數，持有振興三倍券的民眾全額支付3000元送300元抵用券，遠百指出，14天預購期間將同享周年慶各式促銷優惠，消費者可趁預購期間搶先採買。
不少消費者專門鎖定周年慶採買化妝品、內睡衣「囤貨」，桃園遠東百貨在周年慶預購期間獨家推出四重好禮，化妝品與內睡衣單筆滿2000元送200元十足抵用券；化妝品與內睡衣單筆滿1萬元再加送300元抵用券；持13大銀行信用卡單筆分6期刷滿6000元送250元十足抵用券，除了滿額抵用券基本回饋15.5%，桃園獨家特惠組和經典大容量一次滿足消費者外，今年化妝品將組數拉高至5萬6200組，讓消費者能買得盡興。
桃園遠東百貨預購期間主打化妝品獨家優惠方案，限量推出雅詩蘭黛小棕家族雙精華獨家組、資生堂東京櫃驅黑淨白超值組、蘭蔻超未來肌因緊顏組與Kiehl’s淨白保濕組等優惠組合，被譽為神仙水的SK-II青春露330ml也推出大容量，這次下手最划算。
桃園遠百指出，由於疫情尚未結束，消費者可以同步在桃園遠百臉書粉絲專頁線上直播收看周年慶強力商品，透過線上購物滿5000元現折500下單，民眾若下載遠百APP，更可直接兌換抵用券省去排隊時間。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言