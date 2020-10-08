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國慶連假搶好康 桃園遠百周年慶預購開跑

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園遠東百貨趁國慶連假前於推出周年慶預購，今天起至21日開跑，化妝品區優惠多多。圖／桃園遠東百貨提供
桃園遠東百貨趁國慶連假前於推出周年慶預購，今天起至21日開跑，化妝品區優惠多多。圖／桃園遠東百貨提供

搶攻疫後商機，桃園遠東百貨趁國慶連假前於推出周年慶預購，今天起至21日推出化妝品與內睡衣基本15.5%回饋，搭配HAPPYGOPay滿5000元送200元抵用券，再加送500點HAPPYGO點數，持有振興三倍券的民眾全額支付3000元送300元抵用券，遠百指出，14天預購期間將同享周年慶各式促銷優惠，消費者可趁預購期間搶先採買。

不少消費者專門鎖定周年慶採買化妝品、內睡衣「囤貨」，桃園遠東百貨在周年慶預購期間獨家推出四重好禮，化妝品與內睡衣單筆滿2000元送200元十足抵用券；化妝品與內睡衣單筆滿1萬元再加送300元抵用券；持13大銀行信用卡單筆分6期刷滿6000元送250元十足抵用券，除了滿額抵用券基本回饋15.5%，桃園獨家特惠組和經典大容量一次滿足消費者外，今年化妝品將組數拉高至5萬6200組，讓消費者能買得盡興。

桃園遠東百貨預購期間主打化妝品獨家優惠方案，限量推出雅詩蘭黛小棕家族雙精華獨家組、資生堂東京櫃驅黑淨白超值組、蘭蔻超未來肌因緊顏組與Kiehl’s淨白保濕組等優惠組合，被譽為神仙水的SK-II青春露330ml也推出大容量，這次下手最划算。

桃園遠百指出，由於疫情尚未結束，消費者可以同步在桃園遠百臉書粉絲專頁線上直播收看周年慶強力商品，透過線上購物滿5000元現折500下單，民眾若下載遠百APP，更可直接兌換抵用券省去排隊時間。

桃園遠東百貨趁國慶連假前於推出周年慶預購，今天起至21日開跑。圖／桃園遠東百貨提供
桃園遠東百貨趁國慶連假前於推出周年慶預購，今天起至21日開跑。圖／桃園遠東百貨提供
桃園遠東百貨預購期間主打化妝品獨家優惠方案，限量推出雅詩蘭黛小棕家族雙精華獨家組。圖／桃園遠東百貨提供
桃園遠東百貨預購期間主打化妝品獨家優惠方案，限量推出雅詩蘭黛小棕家族雙精華獨家組。圖／桃園遠東百貨提供

化妝品 周年慶 直播

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