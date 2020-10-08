國慶連假搶好康 桃園遠百周年慶預購開跑

搶攻疫後商機，桃園遠東百貨趁國慶連假前於推出周年慶預購，今天起至21日推出化妝品與內睡衣基本15.5%回饋，搭配HAPPYGOPay滿5000元送200元抵用券，再加送500點HAPPYGO點數，持有振興三倍券的民眾全額支付3000元送300元抵用券，遠百指出，14天預購期間將同享周年慶各式促銷優惠，消費者可趁預購期間搶先採買。

不少消費者專門鎖定周年慶採買化妝品、內睡衣「囤貨」，桃園遠東百貨在周年慶預購期間獨家推出四重好禮，化妝品與內睡衣單筆滿2000元送200元十足抵用券；化妝品與內睡衣單筆滿1萬元再加送300元抵用券；持13大銀行信用卡單筆分6期刷滿6000元送250元十足抵用券，除了滿額抵用券基本回饋15.5%，桃園獨家特惠組和經典大容量一次滿足消費者外，今年化妝品將組數拉高至5萬6200組，讓消費者能買得盡興。

桃園遠東百貨預購期間主打化妝品獨家優惠方案，限量推出雅詩蘭黛小棕家族雙精華獨家組、資生堂東京櫃驅黑淨白超值組、蘭蔻超未來肌因緊顏組與Kiehl’s淨白保濕組等優惠組合，被譽為神仙水的SK-II青春露330ml也推出大容量，這次下手最划算。