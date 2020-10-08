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Paychi Guh設計師品牌首度登台 將Cashmere「時裝化」

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
Paychi Guh不但顛覆大眾對Cashmere傳統保守厚重的印象，更賦予Cashmere休閒自在，四季皆宜的新生命，讓每位獨立自信的顧客穿過就愛不釋手，被形容為「穿著隱形鑚石的針織品牌」。 圖／Paychi Guh提供
Paychi Guh不但顛覆大眾對Cashmere傳統保守厚重的印象，更賦予Cashmere休閒自在，四季皆宜的新生命，讓每位獨立自信的顧客穿過就愛不釋手，被形容為「穿著隱形鑚石的針織品牌」。 圖／Paychi Guh提供

疫情下，全球時尚處於一種新的溝通模式。透過「線上」國際精品各自表述的時尚秀一一登場。在台北，Paychi Guh華裔國際設計師品牌，打破虛擬，以一場別開生面的現代舞，詮釋Cashmere的細膩質感與飄逸設計，透過舞者們奔放自由的律動，展現Paychi Guh 將Cashmere「時裝化」所帶來的低調精緻時尚美感。

華裔設計師顧珮琦Paychi Guh於2013年成立同名女裝品牌，全系列以她深愛的Cashmere喀什米爾羊絨為基底衣料，打造出件件高質感，又有獨特設計感的針織精品。創立至今，打入美國 ，加拿大，法國，英國超過45家時尚精店。產品和三宅一生, 川久保玲等國際一線品牌同櫃展售，並在紐約巴黎參展，可以說是台灣之光。

擁有加拿大英屬哥倫比亞大學和費城紡織科技學院的教育基礎以及在美國知名Nordstrom百貨公司，從織品設計師到設計總監，15年時裝界的洗禮，歷練出顧珮琦對時尚的獨特品味和專業技巧，亦是華裔國際設計師中，極少數同時擁有設計、行銷和業務能力的品牌設計師。

獨特的懸垂和拼貼設計過程，則使顧珮琦可創造無限與眾不同的原創版型，不僅有獨創G-cutting立體剪裁設計，顧珮琦也用Cashmere展現個人風格，充分發揮Cashmere的輕薄柔軟以及超級優雅的垂墜度，衣服會隨著不同的身形飄逸，流動，容易搭配各式褲裙，讓穿的人能夠展現自己獨特的風格。穿上Paychi Guh，讓人感到件件都是「量身訂做」。

顧珮琦的創作靈感來自她對日常生活、旅行、建築和現代藝術的熱愛。刻意空一針的透明，起針製造出的小捲邊，出其不意的色塊拼湊和任意擺置的大身縫合線，是Paychi Guh心儀的設計元素。

透過顧珮琦跳脫框架的全新創意，不但重新定義Cashmere，更將Cashmere「時裝化」。Paychi Guh不但顛覆大眾對Cashmere傳統保守厚重的印象，更賦予Cashmere休閒自在，四季皆宜的新生命，讓每位獨立自信的顧客穿過就愛不釋手，被形容為「穿著隱形鑚石的針織品牌」。

品牌首度登台，正好呼應「後疫情時代」回歸好好生活的趨勢。 Paychi Guh亞太區執行長顧珮佳笑著說 ，當初珮琦自創品牌的初衷很單純，只因為市面上找不到兼具質感與設計的毛衣。顧珮佳說， Paychi Guh的Cashmere辨識性強、超輕薄、超透氣、超保暖，打破季節和場合限制，相信會成為智慧女性衣櫃中不可或缺的必需品，品牌將以台北為亞太基地，全力推動下一波Cashmere的時尚新趨勢。

顧珮琦充分發揮Cashmere的輕薄柔軟以及超級優雅的垂墜度，讓穿的人能夠展現自己獨特的風格。 圖／Paychi Guh提供
顧珮琦充分發揮Cashmere的輕薄柔軟以及超級優雅的垂墜度，讓穿的人能夠展現自己獨特的風格。 圖／Paychi Guh提供
擁有加拿大英屬哥倫比亞大學和費城紡織科技學院的教育基礎以及在美國知名Nordstrom百貨公司，從織品設計師到設計總監，15年時裝界的洗禮，歷練出顧珮琦對時尚的獨特品味和專業技巧，亦是華裔國際設計師中，極少數同時擁有設計、行銷和業務能力的品牌設計師。 圖／Paychi Guh提供
擁有加拿大英屬哥倫比亞大學和費城紡織科技學院的教育基礎以及在美國知名Nordstrom百貨公司，從織品設計師到設計總監，15年時裝界的洗禮，歷練出顧珮琦對時尚的獨特品味和專業技巧，亦是華裔國際設計師中，極少數同時擁有設計、行銷和業務能力的品牌設計師。 圖／Paychi Guh提供

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