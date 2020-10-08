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卸妝巾、洗顏機大崛起 全球美妝圈掀起環保清潔新風潮

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
來自瑞典的「FOREＯ小露娜（LUNA™智慧洗顏機）」，是今年秋天美妝市場的超人氣潔顏新品。 圖／盈望實業提供
來自瑞典的「FOREＯ小露娜（LUNA™智慧洗顏機）」，是今年秋天美妝市場的超人氣潔顏新品。 圖／盈望實業提供

近年來環保意識抬頭，永續利用成為各企業、各品牌的目標使命，而這股風潮，也吹向了全球美妝圈，正掀起一股環保卸妝、潔顏風潮。

根據研究指出，全球每日紙巾用量高達13億張，相當於500台廂型車的容量，更是佔據全球第三大消耗品排名，使用量甚至多於塑膠吸管的2倍，每年丟棄的種類和數量相當可觀，而日常生活使用的化妝棉、卸妝棉，多為埋藏在土地下長達100年之久才可能消失的不可生物分解材質，並且丟棄後產生的化學汙染物更在無形中影響地下水源、海洋及土地，對地球造成龐大負擔。

近來風靡美妝圈，創下美國年銷量600萬條的「Makeup Eraser原創魔法卸妝巾」，2020年秋天正式登台，訴求擁有美國獨家專利的超柔細抗菌纖維可顛覆傳統卸妝方式，品牌表示，透過物理科學離子間的「吸力」來吸附毛孔中的化妝品、汙垢和油脂，就如同壁虎利用腳底上的細小毛髮產生吸力以攀附在牆壁和天花板上一般，無需多種卸妝工具產品，無需繁複的清潔順序，只需溫水，便能卸除各種妝容，一條魔法卸妝巾可重複經1000次機器洗滌，約可使用3~5年，相當於減少3,600張紙巾的使用量。

此外，來自瑞典的「FOREＯ小露娜（LUNA™智慧洗顏機）」，也是今年秋天美妝市場的超人氣潔顏新品，不僅有著北歐風極簡時尚設計的外型，並透過每分鐘800次的音波震動，訴求能以柔軟的醫療級矽膠刷頭，輕柔地帶走肌膚表面多餘角質及老廢細胞，與傳統洗臉機的尼龍纖維刷毛相比，FOREO表示所選用的抗菌矽膠刷毛更柔軟細緻，更光滑舒適且摩擦力更小，可有效抵抗細菌滋生。因此，LUNA™智慧洗顏機不需要更換刷頭，只需在每次使用後以清水沖洗即可，並搭配100%防水及超耐用電池。

歡慶上市，即日起至10月31日前，購買任一LUNA™ 智慧洗顏機，即贈P+純淨天絲棉卸妝巾。

「Makeup Eraser原創魔法卸妝巾」，2020年秋天正式登台，訴求擁有美國獨家專利的超柔細抗菌纖維可顛覆傳統卸妝方式，約可使用3~5年，相當於減少3,600張紙巾的使用量。 圖／盈望實業提供
「Makeup Eraser原創魔法卸妝巾」，2020年秋天正式登台，訴求擁有美國獨家專利的超柔細抗菌纖維可顛覆傳統卸妝方式，約可使用3~5年，相當於減少3,600張紙巾的使用量。 圖／盈望實業提供

品牌 吸管

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