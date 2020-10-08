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Global Mall周年慶今起跑 「15元排隊商品」搶人潮
搶搭國慶連假消費熱潮，Global Mall周年慶檔期今（8）日開跑，首波由北部五家店-新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9先登場，時間為10月8日至11月1日，而今年適逢Global Mall 15周年，看好報復性消費，北部五店更祭出15周年超值折扣，包括：「15品牌同慶優惠3折起」、「15元排隊商品」從餐飲到生活雜貨共計超過150項、總量上萬個15元排隊商品，Global Mall預估今年周年慶檔期整體業績成長5%。
像是新北中和有品東西、哈根達斯、八月堂、大戶屋、燒肉LIKE、春水堂等超過30個品牌旗推超值優惠；南港車站、板橋車站、桃園A8及林口A9也分別推有泰昌餅家、頂呱呱、老董牛肉麵、聖巴黎焦糖滷味等多項15元超值折扣。
除了祭獨家優惠，Global Mall今年周年慶檔期更獨家跨界與療癒系巨星「水豚君」合作，不僅於新北中和舉辦水豚君15周年展，此外還有獨家來店禮、人形燒甜點，以及人偶見面會。
此外，為了與消費者共譜15周年紀念性時刻，Global Mall更與AI Labs合作，只要1分鐘，人人都能成為作曲家，只要會員憑不限金額發票至新北中和，簡單彈奏音節，與AI智慧雅婷合奏電子琴，即可譜出完整歌曲，未來Global Mall還會將顧客彈奏音樂串聯，成為2021年全新開館音樂。
另，考量受疫情影響出國難，Global Mall今年也特別推出「類出國大放送」，周年慶期間，iMall會員當日單筆消費滿500元即獲一次抽獎機會，買愈多中獎機率愈高，就可以搭乘價值上萬元的長榮航空Hello kitty彩繪機在空中過聖誕，且一人中獎兩人同行，或是老爺酒店聯合住宿券，安排小旅行，體驗度假樂趣，總計將抽出各15名名額。
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