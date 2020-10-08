13款創意漢堡、鬼椒雞翅！SKB漢堡還有「整隻軟殼蟹」

嗜吃美式漢堡的民眾，又有新的用餐選擇。甫於今年8月開幕，鄰近微風廣場的「SKB新美式漢堡專賣店」，運用星級飯店的料理手法，推出有SKB砸不爛招牌堡、燻牛蓋棉被、蝦兵蝦餅等13款的創意美式漢堡，亦有SKB辣個雞翅、燻牛肉爆汁你的薯條等開胃餐點；多款特製調飲與精釀啤酒，也可為餐點增添微醺感。

SKB新美式漢堡專賣店的經營者與主廚，過去都曾任職於亞都麗緻飯店，各自擁有分子料理、法式鄉村料理的專長與背景。因此將各自擅長的料理技術運用於美式漢堡之中，從內餡、醬汁、配料等細節著手，發揮出不同的創意。「SKB砸不爛招牌堡」，將起司通心粉製作成日式可樂餅，並融入啤酒起司醬、淋上千島醬，再以雙層的USDA Choice等級的美國牛肉漢堡排作為主角，層層堆疊而起，每份380元。

「燻牛蓋棉被」則是在起司捲餅中放入自製燻牛肉，鋪於漢堡肉上後再澆淋芥末美乃滋提味，讓起司增添整體鹹香，每份420元。另外主打海鮮系的「蝦兵蝦餅」，以金黃的炸蝦餅為主題，配上多尾炒蝦與酸豆美乃滋，襯托出清爽的鮮蝦滋味，每份420元。至於「蟹老闆下油鍋」直接將整隻軟殼蟹入菜，配上四川花椒、鹹蛋黃美乃滋，創造出中西合併的香酥刺激感，每份420元。除此之外，還有渣男雞腿堡、藍瘦香菇愛上牛、有點無聊的漢堡等不同選擇。

不同於其他美式漢堡店，SKB隨餐僅有生菜沙拉而沒有薯條。若想增添餐桌豐富度，「SKB辣個雞翅」添加了鬼椒辣醬、煙燻酸奶油，帶來強烈的辛辣感，每份220元起。「燻牛肉爆汁你的薯條」則是將薯條搭配燻牛肉片、肉汁醬、帕瑪森起司，增添整體的厚實滋味，每份240元。店內還提供一款「SKB奶蓋冰茶」，以長島冰茶作為設計概念，再加上厚厚一層蜂蜜威士忌風味的奶蓋，每杯200元。

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【SKB新美式漢堡專賣店】

地址：台北市大安區大安路一段8號