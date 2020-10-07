日本關西名產一站購！家樂福日本週集結百款獨家新品

全球疫情持續升溫，出國旅遊短期內無望，也讓民眾轉向關注進口商品，在台灣也要滿足出國癮！家樂福即日起至10月20日推出「日本一番～跟著鐵道逛關西」，攜手7家關西知名鐵道公司與關西的機場，將關西地方美食與觀光資訊搬到家樂福裡，一次引進來自滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、德島、三重、福井等10個府縣市的在地百年名產與熱銷商品，讓大家不能飛日本也能在台灣買個過癮。

針對日本鐵道迷，家樂福在活動期間還要送出「Takara Tomy Plarail鐵道列車模型」，只要追蹤家樂福IG帳號@carrefourtaiwan，於指定家樂福「日本鐵道牆」專區拍照、打卡，並加入hashtag #家樂福日本週 #家樂福鐵道遊日本 @carrefourtaiwan，完成任務即可抽獎，共有7個名額，贈品隨機送出，恕不挑款。