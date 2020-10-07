日本關西名產一站購！家樂福日本週集結百款獨家新品
全球疫情持續升溫，出國旅遊短期內無望，也讓民眾轉向關注進口商品，在台灣也要滿足出國癮！家樂福即日起至10月20日推出「日本一番～跟著鐵道逛關西」，攜手7家關西知名鐵道公司與關西的機場，將關西地方美食與觀光資訊搬到家樂福裡，一次引進來自滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、德島、三重、福井等10個府縣市的在地百年名產與熱銷商品，讓大家不能飛日本也能在台灣買個過癮。
針對日本鐵道迷，家樂福在活動期間還要送出「Takara Tomy Plarail鐵道列車模型」，只要追蹤家樂福IG帳號@carrefourtaiwan，於指定家樂福「日本鐵道牆」專區拍照、打卡，並加入hashtag #家樂福日本週 #家樂福鐵道遊日本 @carrefourtaiwan，完成任務即可抽獎，共有7個名額，贈品隨機送出，恕不挑款。
另外，家樂福今年聯手南台灣名店「多那之Donutes」推出數十款獨家蛋糕甜點皆大受歡迎，日本週特別攜手「京都宇治茶茶小王子」再推出5款獨家多那之茶茶王子糕點，採用百年老店矢野園抹茶製作，包括抹茶泡芙、抹茶輕乳酪蛋糕、伯爵抹茶蛋糕、抹茶半熟乳酪塔、抹茶奶蓋蛋糕，抹茶控也別錯過。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言