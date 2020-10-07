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遠百周年慶大進補 信義A13加入激戰

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
遠百信義A13首度加入周年慶戰役，10月8日開跑。圖／遠百提供
遠百信義A13首度加入周年慶戰役，10月8日開跑。圖／遠百提供

疫情無法出國，不少人把出國預算轉向國內，讓百貨業者看好今年周年慶精品、化妝品、家電三大業種爆發。遠東百貨周年慶第一棒、國際精品齊聚的台中大遠百目前已衝出超過1成成長，緊接著10月8日起由遠百信義A13接力展開周年慶，新北百億大店板橋大遠百也同步展開預購，同享周年慶優惠。

今年首度加入周年慶戰役的遠百信義A13，化妝品滿萬最划算可享21.5％回饋。板橋大遠百化妝品最高回饋則有24.5％、再創回饋新高。接著周年慶第三棒新竹大遠百10月15日開跑，接著板橋大遠百、遠百桃園、遠百嘉義、高雄大遠百10月22日啟動，10月29日遠百寶慶、遠百花蓮、台南大遠百加入，11月12日最後由遠百板橋中山壓軸登場。

周年慶除了全館化妝品9折起、內睡衣8折起、百貨服飾7折起，看好不少民眾仍持有振興三倍券，準備趁周年慶出手。遠百周年慶針對振興券再加碼，持紙本振興券全館單筆消費每滿3,000送300。另外，館內回饋包括化妝品、內睡衣單筆滿2,000送200，化妝品、內睡衣單筆滿1萬再加送250，百貨服飾當日滿5,000送500，大家電單筆滿1萬送1千。

此外，更與13大銀行聯手加碼，周年慶首12日女用品、女、男、童裝、家用單筆刷8,000再加送200，全館單筆分6期刷6,000送250，9大銀行刷數位3C(含APPLE)單筆分6期刷1萬送500。各式回饋盡出，力拚今年更顯關鍵的周年慶檔期。

針對周年慶各店業績目標，遠百表示，台中大遠百目標31億、板橋大遠百26億，成長目標均超過1成，新竹大遠百17億，加上首度加入戰局的遠百信義A13，力拚全檔期業績成長15%，突破130億。

遠百信義A13 MARNI開襟外套推薦價23,400元。圖／遠百提供
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遠百信義A13獨家，GUERLAIN皇家蜂王乳馬甲亮眼組價值6,720元，優惠價3,150元。圖／遠百提供
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遠百信義A13 MICHAEL KORS Soho粉色皮革鍊帶包，17,500元。圖／遠百提供
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遠百信義A13，Tonia Nicole英威達抗菌杜邦可水洗七孔雙人冬被＋七孔枕原價13,880元，特價4,980元。圖／遠百提供
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遠百信義A13 MONTAGUT法蘭絨雙層毯原價10,000元，特價1,380元。圖／遠百提供
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周年慶 化妝品 新竹

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