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林心如站台Tiffany高級珠寶展 小動物太可愛了露出童心

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Tiffany Jean Schlumberger緞帶設計主石60.41克拉紅碧璽與總重逾9克拉鑽石胸針，853萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany Jean Schlumberger緞帶設計主石60.41克拉紅碧璽與總重逾9克拉鑽石胸針，853萬元。圖／Tiffany提供

人們有史以來便懂得用永恆的珠寶捕捉大自然稍縱即逝之美，在這方面，傳奇藝術家Jean Schlumberger無疑是代表性的翹楚。Tiffany & Co.全新Jean Schlumberger傳奇設計高級珠寶系列，共逾百件、總價值近20億的作品自即日起至10月28日止假Tiffany & Co. 台北101及台南新光三越西門店展出，其中有多件Jean Schlumberger作品首次來台。自己收藏多件Tiffany作品的女星林心如今日更配戴價值上億的珠寶出席今日的記者會，繽紛瑰麗的彩色寶石與靈動活潑的有機線條，完美演繹Jean Schlumberger珠寶藝術的特色。

平常在各種不同場合中都經常配戴Tiffany的林心如，特別喜愛這次展出的各種動物造型珠寶，認為流露大自然氣息的同時「又有一點點的童趣」，最喜歡的正是著名的「石上鳥」胸針，除了有各色不同的彩色寶石可選，她也覺得這隻鳥的造型很像喜鵲，「代表喜悅和幸福，」不過她笑說自己太粗魯，所以平常不太敢配戴胸針。而要是可自己設計動物珠寶，她希望能刻畫小兔子、水母、海豚等女兒喜歡的動物，完全流露出疼愛女兒的心情。

植物花朵、異域飛鳥和海洋生靈為Jean Schlumberger具代表的設計主題。他在1956年加入Tiffany之後創作的第一件作品便是鑲嵌Tiffany傳奇黃鑽的緞帶項鍊，可拆做胸針配戴，因女星奧黛麗赫本戴過而聲名大噪。此次來台作品便有一件鑲嵌紅碧璽的同款緞帶胸針；而鑲嵌紅藍綠寶的龍形胸針、沙弗萊石的莓果耳環、以及全場單價最高的彩色剛玉花朵項鍊等，也都是首度來台的新作，足見其雋永的設計魅力，對於喜歡Jean Schlumberger的藏家來說，更是不容錯過。

Tiffany Jean Schlumberger莓果設計總重逾6克拉沙弗萊石、逾5克拉鑽石耳環，417萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Jean Schlumberger莓果設計總重逾6克拉沙弗萊石、逾5克拉鑽石耳環，417萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Jean Schlumberger 花朵設計總重逾45克拉彩色剛玉項鍊，約5,000萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany Jean Schlumberger 花朵設計總重逾45克拉彩色剛玉項鍊，約5,000萬元。圖／Tiffany提供
林心如出席Tiffany Jean Schlumberger傳奇設計高級珠寶展。圖／Tiffany提供
林心如出席Tiffany Jean Schlumberger傳奇設計高級珠寶展。圖／Tiffany提供
Tiffany Jean Schlumberger龍形設計總重逾10克拉藍寶石、逾5克拉祖母綠及逾9克拉鑽石胸針，944萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany Jean Schlumberger龍形設計總重逾10克拉藍寶石、逾5克拉祖母綠及逾9克拉鑽石胸針，944萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany Jean Schlumberger金箔琺瑯手鐲因受賈桂琳甘迺迪鍾愛而別名「賈姬手鐲」。圖／Tiffany提供</p><!--3--><p> （放不下可刪）
Tiffany Jean Schlumberger金箔琺瑯手鐲因受賈桂琳甘迺迪鍾愛而別名「賈姬手鐲」。圖／Tiffany提供

（放不下可刪）

林心如出席Tiffany Jean Schlumberger傳奇設計高級珠寶展。圖／Tiffany提供
林心如出席Tiffany Jean Schlumberger傳奇設計高級珠寶展。圖／Tiffany提供
Tiffany Jean Schlumberger彩色寶石戒指，價格店洽。圖／Tiffany提供</p><!--6--><p> （放不下可刪）
Tiffany Jean Schlumberger彩色寶石戒指，價格店洽。圖／Tiffany提供

（放不下可刪）

林心如配戴價值上億的珠寶出席Tiffany Jean Schlumberger傳奇設計高級珠寶展。圖／Tiffany提供
林心如配戴價值上億的珠寶出席Tiffany Jean Schlumberger傳奇設計高級珠寶展。圖／Tiffany提供
各式海洋生物也是Jean Schlumberger喜愛的創作主題之一。圖／Tiffany提供</p><!--9--><p> （放不下可刪）
各式海洋生物也是Jean Schlumberger喜愛的創作主題之一。圖／Tiffany提供

（放不下可刪）

林心如配戴價值上億的珠寶出席Tiffany Jean Schlumberger傳奇設計高級珠寶展。圖／Tiffany提供
林心如配戴價值上億的珠寶出席Tiffany Jean Schlumberger傳奇設計高級珠寶展。圖／Tiffany提供
林心如配戴價值上億的珠寶出席Tiffany Jean Schlumberger傳奇設計高級珠寶展。圖／Tiffany提供
林心如配戴價值上億的珠寶出席Tiffany Jean Schlumberger傳奇設計高級珠寶展。圖／Tiffany提供
林心如配戴價值上億的珠寶出席Tiffany Jean Schlumberger傳奇設計高級珠寶展。圖／Tiffany提供
林心如配戴價值上億的珠寶出席Tiffany Jean Schlumberger傳奇設計高級珠寶展。圖／Tiffany提供
Tiffany Jean Schlumberger茉莉花設計項鍊總重逾300克拉彩色寶石項鍊，約4,000萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany Jean Schlumberger茉莉花設計項鍊總重逾300克拉彩色寶石項鍊，約4,000萬元。圖／Tiffany提供

珠寶 Tiffany

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