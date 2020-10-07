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美術園道商圈異國美食嘉年華 11道佳餚600元有找

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
由美術園道商圈主辦的「2020異國美食嘉年華」即將登場，美食體驗券也從即日起開賣。記者宋健生/攝影
由美術園道商圈主辦的「2020異國美食嘉年華」即將登場，美食體驗券也從即日起開賣。記者宋健生/攝影

由美術園道商圈主辦的「2020異國美食嘉年華」即將登場，美食體驗券也從即日起開賣。今年席開30桌、共有11道特色料理，還有米其林必比登美食，每桌10人份原價1.2萬元、特價5,999元，換算每人只要599元就可吃飽飽。

此次活動以辦桌方式呈現，便於賓客交流、聊天，營造熱鬧愉快的用餐氛圍，民眾可選擇包桌方式或個別報名，用餐同時可欣賞精彩舞台表演，現場還有高級行李箱、住宿券等抽獎好禮要送給參加的幸運兒。

飯後也以可到美術園道周邊漫步，欣賞城市裡鬧中取靜的一隅風光。

台中市經發局商業科長羅月卿表示，台中市各商圈發展，一直是市府相當重視的議題，市長盧秀燕上任後即大力推動與輔導，美術園道商圈在長期努力經營下，更是越來越蓬勃，2017與2018年連續榮獲台中市最佳優質商圈。

目前，美術園道商圈周邊綠意盎然，多家異國特色餐廳林立，形成獨樹一格的人文風情，也成為遊客來台中的必訪景點。

美術園道商圈主委蔡炳輝表示，異國美食嘉年華活動已邁入第三年，今年菜色更是全面升級，網羅榮獲米其林、必比登推薦的美饌佳餚，要讓民眾大飽口福。

商圈店家也期待能以異國特色美食吸引旅客，搭配促銷活動與聯合行銷模式，發揚美術園道商圈特色、促進觀光，讓美術園道成為大小朋友們舒適的休閒去處。

蔡炳輝指出，每年的異國美食嘉年華美食體驗券，都是一推出即引爆搶購熱潮，短時間內全數售完。為回應廣大民眾支持，11月14日將於美術園道商圈舉辦「2020異國美食嘉年華」，菜色全面升級，並網羅特色店家精心策劃菜單。

其中不乏榮獲米其林必比登推薦餐廳，包括：新月梧桐＜清蒸鱸魚＞、京華煙雲＜御膳烤方＞、大和屋日本懷石料理＜日式陳年紹興醉甜蝦＞、一米麥＜手工麻糬&口酥餅＞、巴部屋工房＜純鮮奶脆餅＞、田季發爺燒肉＜柚香鮮蝦干貝沙拉＞、塔吉特千層蛋糕＜岩燒千層蛋糕＞。

以及POTALA布達拉西藏美食館＜馬薩拉奶油雞肉咖哩配印度烤餅＞、澳們打邊爐＜貴州海鮮紅酸湯＞、Annie’s House義式風味餐廳＜地中海漁夫燉飯＞、啓祺嘉＜白熊露有機雪耳飲＞、雙鍋粵式豬肚雞煲鍋＜牛肝菌豬肚雞煲鍋＞等知名餐廳招牌菜。

蔡炳輝說，每人只要599元，即可一次品嚐11道總價超過1.2萬元的異國佳餚，活動結束後保留美食體驗券存根，一個月內至參與活動店家消費，還可享有優惠價或驚喜小禮，非常物超所值。

美食體驗券從即日起至10月31日在美術園道商圈粉絲團開賣，報名完成且二日內匯款者，即可取得「2020異國美食嘉年華」參加資格，名額僅有300位，歡迎全台各地的饕客與遊客前來品嚐美食佳餚。

今年席開30桌、共有11道異國特色料理，還有米其林必比登美食，換算每人600元有找。記者宋健生/攝影
今年席開30桌、共有11道異國特色料理，還有米其林必比登美食，換算每人600元有找。記者宋健生/攝影

米其林 住宿券

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