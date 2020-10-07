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巴黎時裝周／LV超越性別 古蹟百貨挑戰數位視覺饗宴

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
艾莉西亞薇坎德前往觀賞路易威登2021春夏大秀。圖／LV提供
艾莉西亞薇坎德前往觀賞路易威登2021春夏大秀。圖／LV提供

巴黎時裝周壓軸的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV），受疫情影響仍舉辦實體大秀，規模從大約2千人縮小到2百人，也顧及了透過社群的影音分享長度，發表43套服裝，以雌雄莫辨的中性服裝為主，帶來剪裁、細節都更為鮮明的女裝。

在大秀開始前，路易威登即在IG曝光這次大秀的場景，位於品牌巴黎總部對面的莎瑪麗丹（La Samaritaine）百貨，是1870年由巴黎零售商大亨Ernest Coqnacq創建，當時與春天、拉法葉、樂蓬馬歇百貨並列巴黎四大百貨，直到七○年代漸漸黯淡，後續由LVMH集團在2010年買下所有股權，投入7.5億歐元（超過8億美元）翻新、復舊，並邀請日本SANAA建築事務所擘劃現代風格的嶄新外牆，以超過343塊波浪曲線絲網玻璃展現起伏的透明縐褶，既詩意又當代地呈現奧斯曼式建築的美感。

而今年剛好是莎瑪麗丹百貨的150周年，原本計畫在2020年4月開幕，但受疫情影響而延宕，因此路易威登女裝藝術總監選址於此辦秀，別具深意，這是因疫情而停擺的空間，但時尚的腳步隨著實體大秀在此發表，又象徵著時間的無可復返。在這座宏偉華麗的建築中，Nicolas Ghesquière以「畫面合成」技術鑲嵌了影片，因此在率先曝光的照片場景中，看到的是綠幕（或稱色鍵，chroma key）裝置。場中播放Tanguy Destable作曲的樂章「中性（Neutral）」，正好點出服裝主題，在綠幕中翻滾的影像來自文．溫德斯1987年執導的電影「慾望之翼（Der Himmel über Berlin）」的片段，透過兩位天使的視角來展現劇作家對人性的探索，影片中的剪影飛掠過現場觀秀的人們，也是大秀直播中相當奇幻的視覺效果，呼應了Nicolas Ghesquière喜愛的時空對話、虛實穿梭。

█150年古蹟百貨公司 展演中性未來的時裝

而2021春夏服裝，也如此踏進風格曖昧的領域，企圖抹去男女性別的疆界，走秀的模特兒也有雌雄難辨的特質，回歸到無分性別的服裝該是什麼樣貌？運用哪種剪裁可以消去男女之別？在此大前提之下，Nicolas Ghesquière就像在遼闊的版圖中搜尋稀薄的身影，一套套造型的浮現，都不失中性表情。多套造型也來自前季的轉換，例如鮮豔色彩的裙裝有著2019春夏季的影子，以更為鬆放的身形表現。

而褲裝尤其是當季出色的表現，工裝褲延伸出大口袋設計、褲腳束口的細節，寬版腰帶看似粗獷，卻打造了極佳的比例，讓長褲顯得輕快而有活力，並且修身頎長；搭配隨性自由的針織背心，有著七○年代的復古浪漫；相較於服裝的多彩，鞋履則相形簡約，木屐造型的鞋款以黑色為主，襯托服裝的層次感。包款部分，嶄新的手提水桶包俐落明快，petite malle上的monogram裝飾是更為立體的金屬鑲嵌，值得一提的是，金屬粗鍊打造的項鍊和裙裝上的超大亮片，帶來強烈中性風格，而Nicolas Ghesquière也預告這場開放思考、視覺新穎的大秀，僅是他探索中性服裝的開端。

路易威登2021春夏發表於巴黎莎瑪麗丹百貨舉行。圖／LV提供
路易威登2021春夏發表於巴黎莎瑪麗丹百貨舉行。圖／LV提供
內襯monogram圖樣的雪靴也是2021全新鞋款設計。圖／LV提供
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金屬粗鍊打造的項鍊和裙裝上的超大亮片，是2021春夏女裝的細節元素。圖／LV提供
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Nicolas Ghesquière回溯2019春夏裙裝，以剪裁、色彩煥發更多可能性。圖／LV提供
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寬鬆背心、長褲與寬版腰帶，呈現女裝的帥氣風采。圖／LV提供
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串聯多個小包包的功能性手袋，到了2021春夏更臻成熟。圖／LV提供
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隨性自在的短褲表現出宛如男孩的帥氣。圖／LV提供
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路易威登發表2021春夏女裝系列。圖／LV提供
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帥氣風衣的束帶、扣環等，是中性俐落的細節。圖／LV提供
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路易威登發表2021春夏系列女裝。圖／LV提供
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帥氣俐落、運動風細節、超越性別，打造了2021春夏路易威登女裝的輪廓。圖／LV提供
帥氣俐落、運動風細節、超越性別，打造了2021春夏路易威登女裝的輪廓。圖／LV提供
路易威登運用綠幕視覺效果在巴黎莎瑪麗丹百貨舉辦2021春夏大秀。圖／LV提供
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水桶提包為2021春夏嶄新的設計。圖／LV提供
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新婚的LVMH集團太子妃Natalia Vodianova每次現身都明豔動人。圖／LV提供
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工裝褲的粗獷和上衣的褶襉緞面，創造了剛柔衝突感。圖／LV提供
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褲裝是2021春夏的精湛表現，運用了未來感的金屬塗層、刺繡增添奢華感。圖／LV提供
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蕾雅瑟杜提著今年秋季推出的迷你托特包出席2021春夏大秀。圖／LV提供
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巴黎 疫情 建築

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