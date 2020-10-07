巴黎時裝周／LV超越性別 古蹟百貨挑戰數位視覺饗宴

巴黎時裝周壓軸的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV），受疫情影響仍舉辦實體大秀，規模從大約2千人縮小到2百人，也顧及了透過社群的影音分享長度，發表43套服裝，以雌雄莫辨的中性服裝為主，帶來剪裁、細節都更為鮮明的女裝。

在大秀開始前，路易威登即在IG曝光這次大秀的場景，位於品牌巴黎總部對面的莎瑪麗丹（La Samaritaine）百貨，是1870年由巴黎零售商大亨Ernest Coqnacq創建，當時與春天、拉法葉、樂蓬馬歇百貨並列巴黎四大百貨，直到七○年代漸漸黯淡，後續由LVMH集團在2010年買下所有股權，投入7.5億歐元（超過8億美元）翻新、復舊，並邀請日本SANAA建築事務所擘劃現代風格的嶄新外牆，以超過343塊波浪曲線絲網玻璃展現起伏的透明縐褶，既詩意又當代地呈現奧斯曼式建築的美感。

而今年剛好是莎瑪麗丹百貨的150周年，原本計畫在2020年4月開幕，但受疫情影響而延宕，因此路易威登女裝藝術總監選址於此辦秀，別具深意，這是因疫情而停擺的空間，但時尚的腳步隨著實體大秀在此發表，又象徵著時間的無可復返。在這座宏偉華麗的建築中，Nicolas Ghesquière以「畫面合成」技術鑲嵌了影片，因此在率先曝光的照片場景中，看到的是綠幕（或稱色鍵，chroma key）裝置。場中播放Tanguy Destable作曲的樂章「中性（Neutral）」，正好點出服裝主題，在綠幕中翻滾的影像來自文．溫德斯1987年執導的電影「慾望之翼（Der Himmel über Berlin）」的片段，透過兩位天使的視角來展現劇作家對人性的探索，影片中的剪影飛掠過現場觀秀的人們，也是大秀直播中相當奇幻的視覺效果，呼應了Nicolas Ghesquière喜愛的時空對話、虛實穿梭。

█150年古蹟百貨公司 展演中性未來的時裝

而2021春夏服裝，也如此踏進風格曖昧的領域，企圖抹去男女性別的疆界，走秀的模特兒也有雌雄難辨的特質，回歸到無分性別的服裝該是什麼樣貌？運用哪種剪裁可以消去男女之別？在此大前提之下，Nicolas Ghesquière就像在遼闊的版圖中搜尋稀薄的身影，一套套造型的浮現，都不失中性表情。多套造型也來自前季的轉換，例如鮮豔色彩的裙裝有著2019春夏季的影子，以更為鬆放的身形表現。