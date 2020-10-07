屈臣氏公布2020上半年「最熱賣醫美品牌」排行榜TOP 3

逛藥妝店到架上琳瑯滿目的保養品，總是讓人不知從何下手，屈臣氏公布2020上半年醫美保養品熱銷排行榜，最熱賣品牌由DR.WU奪冠，買氣最旺的產品類型TOP 3依序為精華類、化妝水、眼霜，而消費者最在意的產品訴求則以美白、保濕、抗老抗皺登上前3名。

奪下屈臣氏2020上半年最熱賣醫美品牌排行榜第1名的DR.WU，針對台灣膚質推出多款保養品，其中DR.WU杏仁酸系列更是專為暗沉肌膚所設計，讓消費者在家也能簡單養出好膚況。

獲得第2名的Neogence霓淨思同樣也是MIT品牌，也是許多小資女的最愛，其中暢銷15年的明星商品「玻尿酸保濕原液」可以幫助肌膚維持含水量，在屈臣氏常常賣到缺貨。