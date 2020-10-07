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「非冷凝過濾」的威士忌，真的比較好喝嗎？

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
杯中威士忌是否經冷凝過濾，幾乎不可能透過盲測來辨識。圖／Omar提供
杯中威士忌是否經冷凝過濾，幾乎不可能透過盲測來辨識。圖／Omar提供

「我們品牌的酒款，都採用『非冷凝過濾（Non-Chill Filtered，NCF），所以可以保留比較多的風味給消費者…」凡事喜歡威士忌的朋友，對於類似這樣的說法，一定耳熟能詳。

順著這句話的邏輯來看，經過「冷凝過濾（Chill Filtered），CF」的酒款，是不是必然會把許多的風味都給「濾掉」了呢？所謂的「非冷凝過濾」的酒款，是不是就比較高級呢？

「從物理上來看，『冷凝過濾』當然就是濾掉了一些東西。」《酒徒之書：喝懂、喝對！威士忌老饕的敢言筆記》作者邱德夫指出：「但是關鍵在於說，一般的消費者，或者甚至我們已經喝了這麼多酒的人，到底能不能分辨得出來呢？」

邱德夫在另一本著作《威士忌學》當中，曾經引述一位德國工程師Horst Lüning於2014年所進行的大規模實驗，實驗方式及成果都可以在網路上找到，綜整其結論，就算是認真的品飲者，對於「是否為冷凝過濾的」盲測答對率接近50：50，幾乎就跟丟擲銅板一樣。

「尤其不會有任何一家酒廠或者調酒師，他會裝出兩個不同的商品，一個經過冷凝過濾，一個不經過冷凝過濾，不可能有這種東西。所以我們永遠不會知道，同一個酒款的『冷凝過濾版本』與『非冷凝過濾版本』之間的差別，到底在哪裡？」

邱德夫強調：「純粹就物理性來講的話，是會有差別的；但問題是這些差別，真的可以透過感官去察覺嗎？」

「我曾經有一個機會，南投酒廠提供我們社團分別在雪莉桶、波本桶中陳年，在於常溫、攝氏5度、攝氏-4度進行過濾的樣品共6組。」邱德夫回憶：「我們大概有20幾個人吧去測試，最後好像只有2個人全部答對吧？」

所以在這種情況下，對於「非冷凝過濾酒款風味會比較飽滿」這件事情，或許我們都應該打上一個大問號。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在市場上大受歡迎的主流酒款，以經冷凝過濾處理者居多。圖／百富提供
在市場上大受歡迎的主流酒款，以經冷凝過濾處理者居多。圖／百富提供
採用「非冷凝過濾」的酒款，會在酒標上標示「Non-Chill Filtered」。圖／亞伯樂提供
採用「非冷凝過濾」的酒款，會在酒標上標示「Non-Chill Filtered」。圖／亞伯樂提供
「泥煤哥（Big Peat）」強調該品牌所有酒款，都未經冷凝過濾。圖／道格拉斯・蘭恩提供
「泥煤哥（Big Peat）」強調該品牌所有酒款，都未經冷凝過濾。圖／道格拉斯・蘭恩提供

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