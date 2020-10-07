環球購物中心15周年慶 上萬個「15元排隊商品」同慶

環球購物中心Global Mall周年慶檔期首波， 10月8日起由新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9北部五店開跑，今年適逢15周年推出多項獨家回饋，包括滿額贈最高回饋18%、App會員「點數放大5倍送」，連續14天以100點兌換150元電子商品禮券，iMall會員消費滿500元有機會抽中類出國機票與住宿券，以及總量上萬個15元排隊商品，讓消費者享受超值周年慶。

15周年慶祭上萬個15元排隊商品、首四日買一送一

新北中和、桃園A8店10月8日起至10月21日，會員全館當日累計消費滿5,000送500電子禮券，刷GMpay再加贈100元，再加上使用GMpay刷聯名卡滿5千再加送3百，總計最高回饋率達18%，並首度集結最高15大銀行推出滿額禮。車站型三店板橋車站、南港車站、林口A9，享GMpay刷聯名卡當日單店累計消費滿3,000送200。

針對15周年慶推出一系列超值折扣，新北中和店推出運動潮流服飾、小家電及居家用品3折起，像是Roots經典連帽上衣原價3,080元，特價830元。全台五店更推出總量上萬個15元排隊商品，以及首四日獨家買一送一，像是新北中和有品東西、哈根達斯、八月堂、大戶屋、燒肉LIKE、春水堂等超過30個品牌齊推優惠；南港車站、板橋車站、桃園A8及林口A9分別有泰昌餅家、頂呱呱、老董牛肉麵、聖巴黎焦糖滷味等多項15元超值價。

與日本人氣「水豚君」跨界合作獨家來店禮

此外，環球購物中心與同樣15歲、來自日本人氣可愛角色「水豚君」獨家跨界合作，即日起至11月1日在新北中和店推出水豚君15周年展，入口有高達2公尺高的水豚君大氣球，4大展區包括「水豚君悠閒公園區」、「水豚君溫泉區」、「水豚君Cafe」還有台灣首度亮相的「草莓園」。

周年慶期間還有一系列水豚君獨家來店禮讓消費者帶回家。10月8日起至10月11日會員累積消費滿2,000元，並扣會員點數50點，即可獲得限量水豚君毛毯；刷聯名卡消費還有多項限量好禮可兌換，包含10月15日至10月18日消費滿1,000元，可獲水豚君浴巾；10月22日至10月25日消費滿1,000元，可獲得限量水豚君摺疊傘，或是刷GMpay單日累計消費滿888元可兌換保鮮碗，10月29日至11月1日刷聯名卡單日消費滿千元，可獲得水豚君隨身保溫杯。