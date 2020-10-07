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環球購物中心15周年慶 上萬個「15元排隊商品」同慶

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
10月8日至10月21日App會員享100點可兌換150元電子商品禮券，100點一般為折抵30元，點數放大5倍。圖／環球購物中心提供
10月8日至10月21日App會員享100點可兌換150元電子商品禮券，100點一般為折抵30元，點數放大5倍。圖／環球購物中心提供

環球購物中心Global Mall周年慶檔期首波， 10月8日起由新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9北部五店開跑，今年適逢15周年推出多項獨家回饋，包括滿額贈最高回饋18%、App會員「點數放大5倍送」，連續14天以100點兌換150元電子商品禮券，iMall會員消費滿500元有機會抽中類出國機票與住宿券，以及總量上萬個15元排隊商品，讓消費者享受超值周年慶。

15周年慶祭上萬個15元排隊商品、首四日買一送一

新北中和、桃園A8店10月8日起至10月21日，會員全館當日累計消費滿5,000送500電子禮券，刷GMpay再加贈100元，再加上使用GMpay刷聯名卡滿5千再加送3百，總計最高回饋率達18%，並首度集結最高15大銀行推出滿額禮。車站型三店板橋車站、南港車站、林口A9，享GMpay刷聯名卡當日單店累計消費滿3,000送200。

針對15周年慶推出一系列超值折扣，新北中和店推出運動潮流服飾、小家電及居家用品3折起，像是Roots經典連帽上衣原價3,080元，特價830元。全台五店更推出總量上萬個15元排隊商品，以及首四日獨家買一送一，像是新北中和有品東西、哈根達斯、八月堂、大戶屋、燒肉LIKE、春水堂等超過30個品牌齊推優惠；南港車站、板橋車站、桃園A8及林口A9分別有泰昌餅家、頂呱呱、老董牛肉麵、聖巴黎焦糖滷味等多項15元超值價。

與日本人氣「水豚君」跨界合作獨家來店禮

此外，環球購物中心與同樣15歲、來自日本人氣可愛角色「水豚君」獨家跨界合作，即日起至11月1日在新北中和店推出水豚君15周年展，入口有高達2公尺高的水豚君大氣球，4大展區包括「水豚君悠閒公園區」、「水豚君溫泉區」、「水豚君Cafe」還有台灣首度亮相的「草莓園」。

周年慶期間還有一系列水豚君獨家來店禮讓消費者帶回家。10月8日起至10月11日會員累積消費滿2,000元，並扣會員點數50點，即可獲得限量水豚君毛毯；刷聯名卡消費還有多項限量好禮可兌換，包含10月15日至10月18日消費滿1,000元，可獲水豚君浴巾；10月22日至10月25日消費滿1,000元，可獲得限量水豚君摺疊傘，或是刷GMpay單日累計消費滿888元可兌換保鮮碗，10月29日至11月1日刷聯名卡單日消費滿千元，可獲得水豚君隨身保溫杯。

為了與顧客共譜15周年紀念性時刻，特別與AI Labs合作，會員憑不限金額發票至新北中和，簡單彈奏音節與AI智慧雅婷合奏電子琴，即可譜出完整歌曲，環球購物中心會將顧客彈奏音樂串聯，成為2021年全新開館音樂。

桃園A8店ROOTS圓領上衣原價2,880元，優惠價1,680元。圖／環球購物中心提供
桃園A8店ROOTS圓領上衣原價2,880元，優惠價1,680元。圖／環球購物中心提供
球購物中心15周年慶攜手同樣15歲的「水豚君」跨界合作推出獨家來店禮與水豚君展、水豚君人形燒等。
球購物中心15周年慶攜手同樣15歲的「水豚君」跨界合作推出獨家來店禮與水豚君展、水豚君人形燒等。
新北中和店葡吉包子10月8日至10月10日指定款包子原價35元，限量特價15元。圖／環球購物中心提供
新北中和店葡吉包子10月8日至10月10日指定款包子原價35元，限量特價15元。圖／環球購物中心提供
環球購物中心15周年慶攜手同樣15歲的「水豚君」跨界合作推出獨家來店禮與水豚君展。圖／環球購物中心提供
環球購物中心15周年慶攜手同樣15歲的「水豚君」跨界合作推出獨家來店禮與水豚君展。圖／環球購物中心提供
10月8日起至10月11日會員累積消費滿2,000元，並扣會員點數50點，可獲得限量水豚君毛毯。圖／環球購物中心提供
10月8日起至10月11日會員累積消費滿2,000元，並扣會員點數50點，可獲得限量水豚君毛毯。圖／環球購物中心提供
新北中和店tokuyo A咖美腿機原價19,800元，優惠價15,800元。圖／環球購物中心提供
新北中和店tokuyo A咖美腿機原價19,800元，優惠價15,800元。圖／環球購物中心提供
新北中和店春水堂10月8日至10月11日小杯珍珠奶茶買一送一。圖／環球購物中心提供
新北中和店春水堂10月8日至10月11日小杯珍珠奶茶買一送一。圖／環球購物中心提供
新北中和店飛利浦頂級數位觸控式健康氣炸鍋原價10,900元，優惠價7,490元。圖／環球購物中心提供
新北中和店飛利浦頂級數位觸控式健康氣炸鍋原價10,900元，優惠價7,490元。圖／環球購物中心提供
10月22日至10月25日刷GMpay單日累積滿888元可換水豚君保鮮碗。圖／環球購物中心提供
10月22日至10月25日刷GMpay單日累積滿888元可換水豚君保鮮碗。圖／環球購物中心提供
新北中和店品東西字母碗原價65元，10月10日起會員可享限量優惠價15元。圖／環球購物中心提供
新北中和店品東西字母碗原價65元，10月10日起會員可享限量優惠價15元。圖／環球購物中心提供

新北 環球購物中心 周年慶

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