瘦子帥穿ALLSAINTS秋冬新品 站台活動自認「感覺頻率很相同」

AllSaints在台舉辦秋冬新款既皮衣夾克上市活動，請來話題人物瘦子E.SO站台，並擔任迷你演唱會的表演嘉賓。本來就是品牌愛用者的瘦子就說「感覺頻率很相同」，還自曝皮衣都是AllSaints的，說明了他對這類風格的喜愛。

近期因在金曲獎上表演，搭配了西裝外套，而被網友認為是型男代表的瘦子，現身AAllSaints的秋冬新品上市活動。他以騎士風格皮夾克內搭花襯衫和黑褲出席，瘦子就表示「皮衣穿起來很輕便，花襯衫的質料很軟，摸起來很爽」，並分享了他的穿搭訣竅，在冬天時會穿一件連帽上衣再外加皮衣，「或是裡面加一件素T就很有型」。而且在挑選時，多是以簡單為主，因為瘦子說「越簡潔越不會出錯，而且不用想太多要怎麼穿」。被問到對於帶起「花襯衫」穿搭風潮他怎麼看，瘦子還難得溫馨的喊話說「大家不要灰心，看起來『台』沒關係，要有自信」。

AllSaints在台舉辦秋冬新款既皮衣夾克上市活動，請來話題人物瘦子E.SO站台。記者林澔一／攝影

不過，除了穿搭被討論之外，瘦子近期的感情事也被放大討論，不過只要被問到與女友的問題，他都語氣微慍並說「這不干大家的事」來回應。AllSaints這季以70年代經典電影為啟發，創造「新波希米亞」風格服飾，同時結合傳統英倫風格，因此可見到大量帶有復古細節的設計結合格紋。其中招牌的皮衣推出了霧面、拼接等款式，女裝更有皮草和羔羊皮的搭配，在剛硬的線條中多了奢華柔美的魅力。而瘦子愛穿的花襯衫印花也推出了新款，並有著AllSaints自創的龍形圖案，運用在限量的連帽上衣，帶出具有東方情調的視覺效果。

AllSaints在台舉辦秋冬新款既皮衣夾克上市活動，請來話題人物瘦子E.SO站台。記者林澔一／攝影

AllSaints Adelina黑色牛皮側背包8,300元。圖／AllSaints提供

AllSaints Tarf黑色皮革拼接夾克16,900元。圖／AllSaints提供

AllSaints Dela紅底印花長洋裝11,200元。圖／AllSaints提供