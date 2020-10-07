超萌還送貼紙！賈以食日推出3款「角落小夥伴」寶貝麵

由賈靜雯、賈子宸（衛斯理）姊弟攜手創立的麵食品牌「賈以食日」，即日起以「角落小夥伴」為元素，針對小朋友推出「角落小夥伴寶貝麵」，除了可愛的包裝外型之外，還標榜具有低鈉、含營養素等優點，共計有3種不同口味。購買3入組合包，還可獲得角落小夥伴透明防水袋與限定小卡。

創立於2018年的賈以食日，推出過麻花麵、燒椒麵、麻辣鴨血冬粉等多款產品。此次所推出的「角落小夥伴寶貝麵」，即是以日本超高人氣的角落小夥伴為設計基礎，共有經典原味、綜合蔬菜、南瓜地瓜等3種口味，具有無防腐劑、無人工色素、低鈉的特點。其中「綜合蔬菜」口味，含有菠菜、高麗菜、胡蘿蔔、燕麥等成份，可攝取到維生素、β-胡蘿蔔素、礦物質等營養成份。

角落小夥伴寶貝麵標榜從口味、外觀包裝到麵條，均是針對小朋友所打造，適當的長度與粗細有利於小朋友咀嚼。至於包裝上則可見到角落小夥伴的角色元素，除了可重複作為筆筒、收納瓶，還會搭配遊戲小卡與貼紙，讓孩童吃麵之餘，同時玩遊戲、互動。