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超萌還送貼紙！賈以食日推出3款「角落小夥伴」寶貝麵
由賈靜雯、賈子宸（衛斯理）姊弟攜手創立的麵食品牌「賈以食日」，即日起以「角落小夥伴」為元素，針對小朋友推出「角落小夥伴寶貝麵」，除了可愛的包裝外型之外，還標榜具有低鈉、含營養素等優點，共計有3種不同口味。購買3入組合包，還可獲得角落小夥伴透明防水袋與限定小卡。
創立於2018年的賈以食日，推出過麻花麵、燒椒麵、麻辣鴨血冬粉等多款產品。此次所推出的「角落小夥伴寶貝麵」，即是以日本超高人氣的角落小夥伴為設計基礎，共有經典原味、綜合蔬菜、南瓜地瓜等3種口味，具有無防腐劑、無人工色素、低鈉的特點。其中「綜合蔬菜」口味，含有菠菜、高麗菜、胡蘿蔔、燕麥等成份，可攝取到維生素、β-胡蘿蔔素、礦物質等營養成份。
角落小夥伴寶貝麵標榜從口味、外觀包裝到麵條，均是針對小朋友所打造，適當的長度與粗細有利於小朋友咀嚼。至於包裝上則可見到角落小夥伴的角色元素，除了可重複作為筆筒、收納瓶，還會搭配遊戲小卡與貼紙，讓孩童吃麵之餘，同時玩遊戲、互動。
角落小夥伴寶貝麵自即日起於官網、大樹藥局販售，每份159元。10月中旬也陸續於各大通路開賣。另外官網亦限定推出「角落小夥伴寶貝麵 綜合口味3入組」，除了包含3款寶貝麵外，還有角落小夥伴透明防水袋與3款限定小卡，每套499元。
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