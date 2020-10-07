亞伯樂星空品「影」會 用威士忌穿梭經典電影

這秋高氣爽的時刻，在星空下一邊品飲威士忌、一邊欣賞經典電影，再浪漫不過。你最想和誰一起在星空下品影、品酒呢？亞伯樂「星空品影品酩會」，將於10月16日在台北信義誠品7 樓空中花園首映，精心打造台北101夜景下的微醺觀影體驗。

2020年推出嶄新「伯樂空間」概念，邀請眼光獨到、品味絕倫的老饕行家體驗全新品酩感受。

亞伯樂「伯樂空間」主張每個人心中都有一個特別保留給自己品味的「空間」。「伯樂空間」首部曲以扣人心弦的經典電影，搭配深蘊不凡的亞伯樂佳釀，重磅聯手百萬電影部落客「那些電影教我的事」，打造萬中選一的最佳品酩電影清單。

亞伯樂以完美雙桶勾兌技術聞名，百年來堅持小批量手工慢作，傳遞歲月在橡木桶中沉澱出的豐厚醇味。對的酒配上對的電影，讓「懂生活的伯樂」細細品味層層堆疊的感官饗宴，同時親嚐涓滴珍貴的不凡好酒。

只要參加亞伯樂「星空品影品酩會」，就有機會喝到征服法國老饕挑剔味蕾的亞伯樂12年雙桶熟成經典之作、18年雙桶熟成頂級之作，以及A'BUNADH首選原桶的原始醇厚風味。活動日期為10月16日到10月18日，以及10月30日到11月1日

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康