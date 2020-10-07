領錢留意！北富銀ATM、帳戶 明晚起暫停48小時

台北富邦銀行今宣布，為提升客戶服務體驗，即將於10月8日晚上22:00至10月10日晚上22:00，停機進行新銀行系統升級，總共預計暫停交易48小時，期間所有自動化設備和帳戶、金融卡各項交易都將暫停使用，信用卡則可如常刷卡。

北富銀表示，新銀行系統的建置涵蓋產品開發、服務規劃、業務執行、數位技術、風險控管、作業流程等多元面向，是跟印度最大的跨國企業-塔塔顧問諮詢服務公司(Tata Consultancy Services；TCS)共同開發，花了5年籌備，動員73萬人次的努力，並進行8次大規模的平行測試，10月10日晚上22:00後嶄新亮相，成為全台第一家將企金與消金服務整合在同一個銀行系統的銀行。

北富銀也再次提醒民眾，從10月8日晚上22:00至10月10日晚上22:00，包含全台北富銀ATM、帳戶、金融卡交易都暫停。也增設諮詢團隊與專線0809-008890(撥撥就靈)、02-66008890(撥撥就靈)，停機期間不打烊，24小時解決客戶難題；若停機期間客戶臨時有緊急資金需求，10月9日至10月10日早上9:00至晚上22:00，北富銀全台127家分行隨時待命。

北富銀表示，10月8日當天，全台127家分行連線，前100名來行的客戶即致贈客製化的暫別幸運物「綠色乖乖」，取其一路綠燈、順順利利的好兆，希望新銀行系統上線能一路順暢。