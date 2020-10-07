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最「金士曼」的威士忌 格蘭多納《金牌特務》紀念款

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
格蘭多納東亞區總經理Louis Chow（右二），與格蘭多納亞洲區品牌大使Stuart Fear合照。圖／格蘭多納提供
格蘭多納東亞區總經理Louis Chow（右二），與格蘭多納亞洲區品牌大使Stuart Fear合照。圖／格蘭多納提供

《金牌特務》迷必收！蘇格蘭威士忌格蘭多納二度聯名《金牌特務》，發行紀念酒款「The GlenDronach Kingsman Edition 1989 Vintage」，酒精濃度50.1％，全球限量 3,052 瓶。台灣只分配到600瓶，每瓶建議售價27,500元。

限量酒款每一瓶皆以手工標示、編號和蠟封，瓶身均飾有金士曼標誌。豪華禮盒上並附有格蘭多納首席調酒師Dr. Rachel Barrie，以及《金牌特務》系列導演馬修・范恩的簽名。

首席調酒師 Dr. Rachel Barrie精選出6個頂級橡木桶，勾兌出珍稀酒款「The GlenDronach Kingsman Edition 1989 Vintage」。這款29年單一麥芽威士忌在Oloroso雪莉酒桶中陳年，並於⻄班牙Pedro Ximénez酒桶進行二次熟成，創造出令人玩味的深度內涵。

「The GlenDronach Kingsman Edition 1989 Vintage」洋溢深色水果、浸漬過雪莉酒的胡桃、陳年皮革氣味與雪松木的氣息，以及秋季果實揉合椰棗、無花果及糖蜜的醇厚馥郁口感，還伴隨如波浪般湧現的冬季黑松露及可可味。喝下一扣之後，立即有黑莓、菸葉和椰棗油的氣息，在舌尖流連忘返，餘韻繚繞，令人沈吟再三。

這支限量酒款的創作靈感，源自格蘭多納酒廠歷史最悠久的一瓶威士忌。這瓶傳奇威士忌是在1913年裝瓶的29年酒款，當時正值第一次世界大戰爆發前夕，有三位朋友在前往戰場前各買一瓶，發誓凱旋而歸的時候，要一起開瓶暢飲慶祝。

不過，令人遺憾的是，戰後只有一人返回家鄉，所以他畢生從未打開這瓶酒。後來他的家人將這瓶陳封威士忌，捐給格蘭多納酒廠展示，以表揚紀念他英勇捐軀的朋友。

格蘭多納首席調酒師 Dr. Rachel Barrie表示：「這款威士忌擁有非凡意義，不但是紀念第一次世界大戰英勇捐軀的摯友，更體現格蘭多納和《金牌特務》團隊的深度內涵與堅持。這款臻品絕無僅有，是最適合金士曼的威士忌。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭多納金牌特務限量版完整盒裝，方便藏家收藏。圖／格蘭多納提供
格蘭多納金牌特務限量版完整盒裝，方便藏家收藏。圖／格蘭多納提供
記者會現場的情境區，很有電影《金牌特務》氛圍。圖／格蘭多納提供
記者會現場的情境區，很有電影《金牌特務》氛圍。圖／格蘭多納提供
格蘭多納x金牌特務Kingsman Edition 1989 Vintage，全台限量600瓶，建議售價27500元。圖／格蘭多納提供
格蘭多納x金牌特務Kingsman Edition 1989 Vintage，全台限量600瓶，建議售價27500元。圖／格蘭多納提供

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