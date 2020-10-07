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狂出怪口味比薩！必勝客道歉＋請吃麵：義大利人對不起

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
羅勒雞腿排紙包筆管麵個人套餐，每套189元。圖／必勝客提供
羅勒雞腿排紙包筆管麵個人套餐，每套189元。圖／必勝客提供

過去曾將「筆管麵」視為隱藏版菜單的「必勝客」，即日起正式進軍義大利麵市場，推出義大利麵品牌「Pasta Hut」，首波推出3款口味的「紙包筆管麵」，並且搭配佐餐推出獨享、多人、派對套餐，憑專屬優惠碼，還可享現省10元的購餐優惠。另外由於日前接連推出榴槤、拉麵、滷肉飯等特殊口味的比薩，因此必勝客除了對義大利人發表道歉聲明之外，義大利人憑義大利護照，也可免費享用紙包筆管麵1份。

必勝客曾於今年6月底時，限時28天販售「紙包雞筆管麵」隱藏料理，而且僅限於全台30間指定門市才買得到。此次必勝客正式推出「Pasta Hut」的義大利麵品牌，未來將會於各門市中強化推出義大利麵料理，讓顧客能有比薩、義大利麵等2種不同的主食選擇。

Pasta Hut首波推出波隆那牛肉丸、奶油雞腿排、羅勒雞腿排等3種口味的紙包筆管麵，透過紙包封烤技術，鎖住食材的溫度與精華。其中「波隆那牛肉丸」口味，使用富有蕃茄酸甜的醬汁，搭配純牛肉丸、起司、花椰菜，帶來義式經典風味。至於「奶油雞腿排」則是以微帶甜香的奶油醬汁，配上義式香料烤腿排、蘑菇、花椰菜。至於「羅勒雞腿排」，透過羅勒、起司、青醬、蘑菇的組合，創造出自然的清新風味。

3款口味的紙包筆管麵，單點均為169元，個人套餐189元。另還有比薩搭配紙包筆管麵與副餐、飲品的2～3人套餐，每套299元起。亦有單點1個指定口味大比薩，贈送紙包筆管麵2份的方案，適合多人共享。自即日起至12月31日期間，使用專屬優惠碼「20215」，可享紙包筆管麵單點159元的嘗鮮優惠價。為了表達瘋狂改造比薩的歉意，義大利人憑義大利護照，也可免費享用紙包筆管麵1份。

波隆那牛肉丸紙包筆管麵個人套餐，每套189元。圖／必勝客提供
波隆那牛肉丸紙包筆管麵個人套餐，每套189元。圖／必勝客提供
必勝客的義大利麵新品牌「Pasta Hut」，首波推出3款「紙包筆管麵」。圖／必勝客提供
必勝客的義大利麵新品牌「Pasta Hut」，首波推出3款「紙包筆管麵」。圖／必勝客提供
針對日前改造比薩口味，必勝客於官方臉書發表道歉聲明。圖／取自必勝客 Pizza Hut Taiwan
針對日前改造比薩口味，必勝客於官方臉書發表道歉聲明。圖／取自必勝客 Pizza Hut Taiwan

義大利 護照

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