ØZI現身CK ONE快閃店來許願 要和泫雅合體拍內褲廣告

CALVIN KLEIN旗下的年輕支線CK ONE自即日起到10月22日為止，在台北101成立限定快閃店，除了展示最新款服飾與配件外，還打造了萬花筒般的互動裝置，連品牌好友ØZI都玩得不亦樂乎，在現場拍出多張耍帥照片。

CK ONE系列以品牌知名香水為啟發，結合了CALVIN KLEIN JEANS和CALVIN KLEIN UNDERWEAR的特色，加上街頭潮流感，在今年春夏時正式推出。台灣的期間快閃店中，也有一座和紐約店中相仿的萬花筒裝置，可供消費者拍攝美照、或是打卡，而品牌好友ØZI更是身穿CK ONE新款服飾，搶先體驗一番。而且ØZI提到，近幾年都是穿軍裝與搖滾風為主，因為最能修飾身材，所以CK ONE的設計，都是他的菜。聊到對品牌的印象，ØZI說「就是內褲！沒想過可以那麼性感又潮」，問說品牌若找他代言內褲是否會答應？他亦表示「身材還要練練，不過若是跟泫雅的話，就很可以」。

ØZI現身CK ONE期間快閃店，並搶先體驗店中的鏡面萬花筒裝置。

因為，CK ONE快閃店中，就陳列了多款品牌亞洲形象代言人泫雅與男友金曉鐘所詮釋的新款牛仔單品，以及內著穿搭。同時，象徵這季螢光綠服飾、配件也搶先在快閃店中登場。而且在活動期間，消費者只要現場體驗特色鏡面萬花筒拍照，即可獲得CK ONE個性貼紙，照片上傳社群平台更有機會獲得專屬優惠。除此之外，快閃店一旁的Calvin Klein Jeans專櫃除了周年慶優惠，消費滿額更可獲得多樣特別贈禮與客製服務，包含CK Everyone隨行香水、品牌輕便斜背扁包以及針對本次活動所設計的專屬刺繡布章等。

CK ONE自即日起到10月22日為止，在台北101成立限定快閃店，除展示最新款服飾，還打造了萬花筒般的互動裝置。圖／CALVIN KLEIN提供

CK ONE襯衫4,680元。圖／CALVIN KLEIN提供

CK ONE短版上衣2,280元。圖／CALVIN KLEIN提供

CK ONE腰包1,980元。圖／CALVIN KLEIN提供

CK ONE黑色T恤2,480元。圖／CALVIN KLEIN提供

CK ONE黑色印花紗裙2,880元。圖／CALVIN KLEIN提供

CK ONE縮口褲3,980元。圖／CALVIN KLEIN提供