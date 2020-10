迷彩控必收！S.T. Dupont DEFI EXTREME系列極限打火機

法國精品品牌都彭(S.T. Dupont)向來以精緻質感的男士配件聞名全球,板黏工藝更隨時代演進,近年來推出更豐富的年輕化選擇,滿足新世代的需求。最新力作為迷彩版的DEFI EXTREME防風打火機系列,以時尚迷彩的外表為經典設計增添新意,備有藍色和綠色兩款可選。

DEFI EXTREME系列防風打火機外型簡單俐落,可透過調節軸調整出火,搭配新TPU環保塑料防護盾延伸至頂部,進風口設計保護網避免雜質,甚至在零下10度的極地環境中也能使用。而在溫暖的環境中,同樣可以透過調節軸來調整,最高可承受45度的高溫。獨特且強而有力的噴焰型火焰,同時強化了防風功能,即便處於海拔3500公尺以上的高地、在七級強風的吹襲下也能輕鬆的發揮最大的功用。為了讓在外冒險的旅人們使用方便,貼心的把瓦斯儲量設計在側機身並搭配透明視窗,瓦斯用量不但一目了然,並且有詳細的刻度記錄,體貼使用者。