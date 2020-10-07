迷彩控必收！S.T. Dupont DEFI EXTREME系列極限打火機

法國精品品牌都彭（S.T. Dupont）向來以精緻質感的男士配件聞名全球，板黏工藝更隨時代演進，近年來推出更豐富的年輕化選擇，滿足新世代的需求。最新力作為迷彩版的DEFI EXTREME防風打火機系列，以時尚迷彩的外表為經典設計增添新意，備有藍色和綠色兩款可選。

DEFI EXTREME系列防風打火機外型簡單俐落，可透過調節軸調整出火，搭配新TPU環保塑料防護盾延伸至頂部，進風口設計保護網避免雜質，甚至在零下10度的極地環境中也能使用。而在溫暖的環境中，同樣可以透過調節軸來調整，最高可承受45度的高溫。獨特且強而有力的噴焰型火焰，同時強化了防風功能，即便處於海拔3500公尺以上的高地、在七級強風的吹襲下也能輕鬆的發揮最大的功用。為了讓在外冒險的旅人們使用方便，貼心的把瓦斯儲量設計在側機身並搭配透明視窗，瓦斯用量不但一目了然，並且有詳細的刻度記錄，體貼使用者。