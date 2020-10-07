蝦皮購物「10.10品牌周年慶」開打！任天堂Switch主機整點瘋搶下殺1折

百貨周年慶大戰近年從實體通路延伸到電商平台，搶在雙11大檔之前炒熱買氣，蝦皮購物「10.10品牌周年慶」10月8日正式開跑，推出美妝、3C、精品包款等夢幻清單最低1折起，包括多款限時或整點限量開搶的夯品，像是10月8日凌晨0點推出iPhone 11 128GB限量38折特價10,100元，10月8日中午12點推出任天堂Switch紅藍主機限量1折特價1,010元，10月10日原價6,250元的SK-II青春露下殺52折特價3,280元，想要入手記得快設好鬧鐘！

蝦皮購物10月8日至10月10日推出全站滿千折百、整點Happy Hour加碼送5折券，更攜手今生金飾、誠品生活南西館等19家跨界合作夥伴，提供近4千萬優惠，消費者只要用1蝦幣就可兌換Coldstone一個月免費吃冰券等超值優惠券，還可免費抽iPhoneSE。