國慶連假玩樂園「只要10元」！尖叫萬聖月 優惠總整理

10月除了連續假日多，還是尖叫聲不斷的精采「萬聖月」。各大主題樂園以優惠迎接國慶假日外，也有各種萬聖慶典，等你來試膽。

鬼火燃起，六福村年度最大盛事「萬聖墓碑鎮」準備正式登場，去年創下單月近20萬人次入園體驗，堪稱全台最大的萬聖慶典，今年再度召喚喪屍、惡靈爬出地獄，準備讓你嚇破膽！「厄鈴惡靈墓碑鎮」活動從即起至11/1，國慶10/9~11期間入園，現場購票立即享有499元優惠(原價999元)，歡迎變妝入場，一起混入鬼怪群中。

墓碑鎮的「喪屍大遊行」，白天活屍們橫走街頭，假日夜間惡靈出籠；今年還特別邀請快閃鬼團「火力方」、威尼斯闇黑小丑「缺席舞團」、世界名鬼「4Minia」跨界演出。此外，墓碑鎮還召喚10呎高「嗜血大惡魔」矗立於惡魔大道上，漆黑的身軀、頭上擁有一對尖尖的牛角，背上長出一對宛如蝙蝠般的翅膀，撕牙裂嘴、睜大血紅雙眼，還有一座又一座墓碑散落於街道旁、沼澤邊，停駛於黯黑沼澤旁的「惡靈吉普車」載著一具具骷顱，超級陰森恐怖。

關西六福莊同步推出「萌萌幽靈派對」住房專案，即日起至11月1日期間每周五、六、日，入住剛果藍天客房乙晚，贈六福村兩日入園手環2份、草原歷險2人次外，12歲以下小朋友可參加萌萌幽靈派對闖關活動，包括故事導讀、萌鬼裝備DIY、萌鬼跳有氧、走廊尋寶、討糖大遊行等，專案價10,500元+10%。

義大遊樂世界／10/9萬聖趴+第二人10元

國慶連假10/9~10/11，義大遊樂世界推出第二人「10元票」超殺優惠，10/9 (五) 晚上加碼舉行「義大萬聖趴」，當日白天入園者，晚上即可參加萬聖趴，除了精彩表演，還有抽獎、萬聖變裝等活動，即日起至10/9(五)18:30前，憑義大世界E卡及義大世界購物廣場單日累計消費滿3,000元的發票，也可免費兌換樂園萬聖趴入場券乙張，滿6,000元兌換2張，依此類推，限量兌換。

此外，10月除連假外，全票每人特價699元，另加贈100元商品餐飲抵用券。

麗寶樂園／第2人只要20元

雙十連假10/9~10/11，麗寶探索世界、馬拉灣、密室逃脫、天空之夢摩天輪，第2人只要20元，其中，探索世界或馬拉灣全票750元、密室逃脫全票650元、天空之夢摩天輪全票350元，兩人需同時入園或搭乘。

此外，馬拉灣水上樂園將於10月11日後展開季節性休園，10月11日當日將推出女生全日免費入園，12點前女生入園，當天出示身分證件，凡性別為女性者，即享免費入園，12點前男性止步。

劍湖山／國慶對號樂門票99元起

國慶連假，劍湖山世界推出水陸一票暢玩，當日壽星99元。健保卡生日有「1」或「0」(人人皆有獎)，對中一碼門票優惠499元，對中二碼為299元。廣受遊客喜愛的劍湖山世界小威の海盜村水樂園，今夏最後一波至10月11日止。

九族文化村／門票全面特價650元