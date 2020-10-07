快訊

說原諒太難？修復式司法在刑事審理中的練習題

男拾獲疑「龍涎香」石頭 鑑定結果出爐「係金ㄟ」值600萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國慶連假玩樂園「只要10元」！尖叫萬聖月 優惠總整理

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
關西六福莊也推出「萌萌幽靈派對」住房專案，邀請大小朋友一起入莊來搞怪。圖／六福旅遊集團提供
關西六福莊也推出「萌萌幽靈派對」住房專案，邀請大小朋友一起入莊來搞怪。圖／六福旅遊集團提供

10月除了連續假日多，還是尖叫聲不斷的精采「萬聖月」。各大主題樂園以優惠迎接國慶假日外，也有各種萬聖慶典，等你來試膽。

六福村／墓碑鎮再祭血風暴+連假優惠499

鬼火燃起，六福村年度最大盛事「萬聖墓碑鎮」準備正式登場，去年創下單月近20萬人次入園體驗，堪稱全台最大的萬聖慶典，今年再度召喚喪屍、惡靈爬出地獄，準備讓你嚇破膽！「厄鈴惡靈墓碑鎮」活動從即起至11/1，國慶10/9~11期間入園，現場購票立即享有499元優惠(原價999元)，歡迎變妝入場，一起混入鬼怪群中。

墓碑鎮的「喪屍大遊行」，白天活屍們橫走街頭，假日夜間惡靈出籠；今年還特別邀請快閃鬼團「火力方」、威尼斯闇黑小丑「缺席舞團」、世界名鬼「4Minia」跨界演出。此外，墓碑鎮還召喚10呎高「嗜血大惡魔」矗立於惡魔大道上，漆黑的身軀、頭上擁有一對尖尖的牛角，背上長出一對宛如蝙蝠般的翅膀，撕牙裂嘴、睜大血紅雙眼，還有一座又一座墓碑散落於街道旁、沼澤邊，停駛於黯黑沼澤旁的「惡靈吉普車」載著一具具骷顱，超級陰森恐怖。

關西六福莊同步推出「萌萌幽靈派對」住房專案，即日起至11月1日期間每周五、六、日，入住剛果藍天客房乙晚，贈六福村兩日入園手環2份、草原歷險2人次外，12歲以下小朋友可參加萌萌幽靈派對闖關活動，包括故事導讀、萌鬼裝備DIY、萌鬼跳有氧、走廊尋寶、討糖大遊行等，專案價10,500元+10%。

義大遊樂世界／10/9萬聖趴+第二人10元

國慶連假10/9~10/11，義大遊樂世界推出第二人「10元票」超殺優惠，10/9 (五) 晚上加碼舉行「義大萬聖趴」，當日白天入園者，晚上即可參加萬聖趴，除了精彩表演，還有抽獎、萬聖變裝等活動，即日起至10/9(五)18:30前，憑義大世界E卡及義大世界購物廣場單日累計消費滿3,000元的發票，也可免費兌換樂園萬聖趴入場券乙張，滿6,000元兌換2張，依此類推，限量兌換。

此外，10月除連假外，全票每人特價699元，另加贈100元商品餐飲抵用券。

麗寶樂園／第2人只要20元

雙十連假10/9~10/11，麗寶探索世界、馬拉灣、密室逃脫、天空之夢摩天輪，第2人只要20元，其中，探索世界或馬拉灣全票750元、密室逃脫全票650元、天空之夢摩天輪全票350元，兩人需同時入園或搭乘。

此外，馬拉灣水上樂園將於10月11日後展開季節性休園，10月11日當日將推出女生全日免費入園，12點前女生入園，當天出示身分證件，凡性別為女性者，即享免費入園，12點前男性止步。

劍湖山／國慶對號樂門票99元起

國慶連假，劍湖山世界推出水陸一票暢玩，當日壽星99元。健保卡生日有「1」或「0」(人人皆有獎)，對中一碼門票優惠499元，對中二碼為299元。廣受遊客喜愛的劍湖山世界小威の海盜村水樂園，今夏最後一波至10月11日止。

九族文化村／門票全面特價650元

凡於10/9~10/11入園者，門票全面特價650元(原價850元) 。

「厄鈴惡靈墓碑鎮」即起開跑，國慶連假入園，現場購票立即享有499元優惠。圖／六福村提供
「厄鈴惡靈墓碑鎮」即起開跑，國慶連假入園，現場購票立即享有499元優惠。圖／六福村提供
國慶連假，劍湖山世界推出水陸一票暢玩優惠。圖／劍湖山世界提供
國慶連假，劍湖山世界推出水陸一票暢玩優惠。圖／劍湖山世界提供
義大遊樂世界國慶連假第一天將推出夜間遊樂園「義大萬聖趴」，圖為2019年萬聖趴盛況。圖／義大遊樂世界提供
義大遊樂世界國慶連假第一天將推出夜間遊樂園「義大萬聖趴」，圖為2019年萬聖趴盛況。圖／義大遊樂世界提供

義大世界 墓碑 國慶

延伸閱讀

國慶連假恐現「報復性塞車」 高公局估國五明就有車潮

安心旅遊補助尾聲 國慶連假高雄訂房衝上7、8成

國慶連假將至 高公局：國5估8日早上湧現車潮

「防疫五月天」戴國慶口罩 提前祝中華民國生日快樂

相關新聞

狂出怪口味比薩！必勝客道歉＋請吃麵：義大利人對不起

過去曾將「筆管麵」視為隱藏版菜單的「必勝客」，即日起正式進軍義大利麵市場，推出義大利麵品牌「Pasta Hut」，首波推...

國慶連假玩樂園「只要10元」！尖叫萬聖月 優惠總整理

10月除了連續假日多，還是尖叫聲不斷的精采「萬聖月」。各大主題樂園以優惠迎接國慶假日外，也有各種萬聖慶典，等你來試膽。

2020周年慶搶手貨 新光三越公布15大熱銷排行

新光三越周年慶首波由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店和高雄三多店率先登場，首四日遇中秋連假引爆...

亞伯樂星空品「影」會 用威士忌穿梭經典電影

這秋高氣爽的時刻，在星空下一邊品飲威士忌、一邊欣賞經典電影，再浪漫不過。你最想和誰一起在星空下品影、品酒呢？亞伯樂「星空...

ØZI現身CK ONE快閃店來許願 要和泫雅合體拍內褲廣告

CALVIN KLEIN旗下的年輕支線CK ONE自即日起到10月22日為止，在台北101成立限定快閃店，除了展示最新款...

迷彩控必收！S.T. Dupont DEFI EXTREME系列極限打火機

法國精品品牌都彭（S.T. Dupont）向來以精緻質感的男士配件聞名全球，板黏工藝更隨時代演進，近年來推出更豐富的年輕...

蝦皮購物「10.10品牌周年慶」開打！任天堂Switch主機整點瘋搶下殺1折

百貨周年慶大戰近年從實體通路延伸到電商平台，搶在雙11大檔之前炒熱買氣，蝦皮購物「10.10品牌周年慶」10月8日正式開...

限時買3送1！Mister Donut萬聖節「怪北鼻甜甜圈」出沒

隨著一年一度的萬聖節即將到來，Mister Donut自10月9日起，新推出2款「怪北鼻甜甜圈」，以俏皮的表情帶來萬聖節...

可口可樂集點送帳篷！再把整套「時尚露營裝備」搬回家

戶外活動近年成為休閒顯學，「可口可樂」今年特別推出「作夥玩！暢享可口可樂」集點活動，即日起至11月17日，於各大通路購買...

迷路雞、羊肉推推鍋、炸物拼盤！王品「沐越」新菜上桌

王品旗下的越式餐廳「沐越」，自10月7日至明年1月31日期間，推出迷路雞、叻沙羊肉推推鍋等全新菜色。另外也將推出「越來越...

GD、Jennie都到了！香奈兒大秀呈現電影工業的美好

香奈兒昨日在巴黎大皇宮舉辦2021春夏大秀，邀請了包含權志龍G-DRAGON、Jennie Kim、克莉絲汀史都華、瑪格...

一起看香奈兒大秀 桂綸鎂、陳柏霖重逢 準備再合作？

今年因為新冠疫情原因許多人不方便飛到巴黎現場看秀，所以香奈兒特別也在台灣辦了場直播活動，邀請品牌大使、好友們共襄盛舉，一...

熱門新聞

3千萬張的50元塑膠鈔票 老外珍藏完美對齊：時代的眼淚絕版了！

長期睡前吃蛋糕 急性心肌梗塞

新竹人快抬頭看天空！ 鄭明典：可看到整齊的層雲邊界

實名制口罩缺「熔噴不織布」 新北：已請衛福部清查

10月8日起限時4天！7-11「特大杯美式咖啡、特大杯拿鐵、黑糖珍珠撞奶」第2杯半價

昌鴻增強為中颱！最新路徑曝光大迴轉北上 影響看這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。