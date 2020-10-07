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2020周年慶搶手貨 新光三越公布15大熱銷排行

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越公布2020周年慶首波TOP 15熱銷排行榜。記者林俊良／攝影
新光三越公布2020周年慶首波TOP 15熱銷排行榜。記者林俊良／攝影

新光三越周年慶首波由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店和高雄三多店率先登場，首四日遇中秋連假引爆搶購潮，到底大家都趁周年慶買什麼？新光三越統計首四日熱銷商品，ㄧ次公布今年周年慶15大話題排行榜。

2020新光三越周年慶首波TOP 15排行榜，包括：

●LANCOME超極光活粹晶露

身為日常消耗品的保養，大容量一直是最能吸引消費者的周年慶採購重點。首度推出250ml大容量的「LANCOME超極光活粹晶露」價值5,833元，特價4,320元（74折），吸引愛用者搶購，四天熱銷超過2千瓶。

●Estee Lauder超能小棕眼分享組

小棕瓶一直是雅詩蘭黛的明星招牌系列，「Estee Lauder超能小棕眼分享組」價值6,240元，周年慶66折特價4,140元，同樣在四天熱賣超過2千瓶。

●任天堂Switch遊戲組合

上半年已熱賣到缺貨的「Nintendo Switch遊戲組合」，在周年慶持續搶手，原價11,670元的遊戲組，法雅客推出特價11,390元。

●PHILIPS雙重脈衝智慧萬用鍋

越來越多人喜愛在家自煮料理，好用的料理工具更顯重要。今年熱銷翻倍成長、賣出超過1千台的「PHILIPS雙重脈衝智慧萬用鍋」原價21,900元，周年慶58折特價12,900元。

●HOMEDICS無線筋膜按摩槍

運動愛好者或久坐長時間使用電腦的上班族舒緩肌肉痠痛必備，在網路上引發討論的「HOMEDICS無線筋膜按摩槍」原價9,880元，新光三越周年慶獨家推出7折特價6,990元，熱銷破千支。

●GoPro HERO9 BLACK

GoPro全面升級的運動攝影機「GoPro HERO9 BLACK」，一上市法雅客熱銷突破600台，推薦價16,800元。

●MARSHALL Acton II藍牙喇叭

有著復古高顏值的MARSHALL Acton II藍牙喇叭，法雅客銷售逾百台，推薦價11,900元。

●喬山Mirror健身魔鏡

重視身材控管的健身男女越來越多，居家健身話題新品、銷售突破百台的「喬山Mirror健身魔鏡」原價69,800元，特價49,800元（71折）。

●OSIM電競天王椅

針對長時間久坐的電競玩家，首發推出電競按摩椅「OSIM電競天王椅」原價29,800元，特價22,800元（76折）。

●SAMSUNG 65吋QLED8K量子電視

大電視一向是周年慶家電銷售主力，加上今年宅商機需求旺盛，銷量破百台的「8K超廣角大電視SAMSUNG 65吋QLED8K量子電視」原價13萬9,900元，特價11萬9,900元（85折）。

●Chicco Seat安全汽座

隨著9月新制上路，0歲至2歲幼童搭小型車將強制乘坐「後向式」安全座椅，讓車用兒童座椅詢問度飆高。Chicco Seat 4 Fix 0-12歲成長型汽座原價17,900元，特價12,900元（72折）。

●NEW BALACE HIERRO V5 GORE-TEX

熱銷超過300雙、搶手缺貨款「NEW BALACE HIERRO V5 GORE-TEX」山系戶外潮鞋原價4,480元，特價3,584元（8折）。

●福砂屋長崎峰蜜蛋糕

今年無法出國，讓日本商品展買氣大爆發，今年引進知名伴手禮「福砂屋長崎峰蜜蛋糕」，在日本展期間天天秒殺，推薦價600元（新光三越APP限量販售）。

●PETITE MERVEILLE一口起司蛋糕

想補充日本美味，透過APP也能方便買。「PETITE MERVEILLE函館菓子工坊原味一口起司蛋糕」8入推薦價500元（新光三越APP限量販售）。

●Aroma Truffle頂級松露洋芋片

來自新加坡的Aroma Truffle頂級松露洋芋片，除了在A11快閃店買得到，10/10起將可於新光三越APP預購、全台超市取貨。「Aroma Truffle頂級松露洋芋片」3入組推薦價885元（新光三越APP 10/10起限量販售）

Estee Lauder超能小棕眼分享組價值6,240元，特價4,140元。圖／新光三越提供
Estee Lauder超能小棕眼分享組價值6,240元，特價4,140元。圖／新光三越提供
福砂屋長崎峰蜜蛋糕600元。圖／新光三越提供
福砂屋長崎峰蜜蛋糕600元。圖／新光三越提供
LANCOME超極光活粹晶露價值5,833元，特價4,320元。圖／新光三越提供
LANCOME超極光活粹晶露價值5,833元，特價4,320元。圖／新光三越提供
HOMEDICS無線筋膜按摩槍原價9,880元，特價6,990元。圖／新光三越提供
HOMEDICS無線筋膜按摩槍原價9,880元，特價6,990元。圖／新光三越提供
PETITE MERVEILLE函館菓子工坊原味一口起司蛋糕8入500元。圖／新光三越提供
PETITE MERVEILLE函館菓子工坊原味一口起司蛋糕8入500元。圖／新光三越提供
法雅客「GoPro HERO9 BLACK」推薦價16,800元。圖／新光三越提供
法雅客「GoPro HERO9 BLACK」推薦價16,800元。圖／新光三越提供
NEW BALACE HIERRO V5 GORE-TEX山系戶外潮鞋原價4,480元，特價3,584元。圖／新光三越提供
NEW BALACE HIERRO V5 GORE-TEX山系戶外潮鞋原價4,480元，特價3,584元。圖／新光三越提供
PHILIPS雙重脈衝智慧萬用鍋原價21,900元，特價12,900元。圖／新光三越提供
PHILIPS雙重脈衝智慧萬用鍋原價21,900元，特價12,900元。圖／新光三越提供
Nintendo Switch遊戲組合原價11,670元，特價11,390元。圖／新光三越提供
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喬山Mirror健身魔鏡原價69,800元，特價49,800元。圖／新光三越提供
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