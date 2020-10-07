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限時買3送1！Mister Donut萬聖節「怪北鼻甜甜圈」出沒

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
Mister Donut自10月9日起，新推出2款「怪北鼻甜甜圈」，每顆55元。圖／Mister Donut提供
Mister Donut自10月9日起，新推出2款「怪北鼻甜甜圈」，每顆55元。圖／Mister Donut提供

隨著一年一度的萬聖節即將到來，Mister Donut自10月9日起，新推出2款「怪北鼻甜甜圈」，以俏皮的表情帶來萬聖節時的搞怪樂趣。為迎接雙十連假、萬聖節，再推出限時11天「甜甜圈買3送1」的優惠。另外還有萬聖節限定版「小搗蛋烘培師」，讓小朋友們可以做出自己專屬的甜甜圈。

Mister Donut甫於9月下旬推出5款造型可愛的「角落小夥伴甜甜圈」，此次再針對萬聖節推出2款「怪北鼻甜甜圈」，以酵母甜甜圈為基底，配上粉嫩色系的巧克力沾醬，加上活潑又俏皮的表情，為甜甜圈增添趣味性，共有蘇打、綠茶2種風味。其中「蘇打怪北鼻」內餡為蘇打風味，頭頂點綴珍珠糖；至於「綠茶怪北鼻」則以綠茶風味內餡配上頭頂的巧克力餅乾碎片，各有不同風味，單顆均為55元。

為慶祝雙十國慶與萬聖節，10月8日至10月11日期間，以及10月26日至11月1日期間，任選4個甜甜圈或點心，需含2款指定產品，其中1顆即可享免費。另外即日起至11月1日期間，也推出「小搗蛋烘焙師」課程，可讓小朋友穿著師傅制服，體驗甜甜圈的DIY課程，創作出獨一無二的甜甜圈。

萬聖節 巧克力 制服

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