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可口可樂集點送帳篷！再把整套「時尚露營裝備」搬回家
戶外活動近年成為休閒顯學，「可口可樂」今年特別推出「作夥玩！暢享可口可樂」集點活動，即日起至11月17日，於各大通路購買活動指定包裝商品，包括可口可樂、雪碧、芬達、美粒果、蘋果蘇打等，集點就可以加價購「可口可樂」時尚戶外裝備，包括「雙層豪華帳篷」、「超萬用防水墊」、「復古探險提燈」等全套時尚裝備，此外，「可口可樂」每天還會抽出一位幸運兒獲得整套裝備。
「作夥玩！暢享可口可樂」集點活動推出的三款限量時尚戶外裝備中，以經典可口可樂logo與紅白交錯的設計打造輕便型「雙層豪華帳棚」，輕鬆易組裝；能快速收納的「超萬用防水墊」，無論是鋪墊在草地或是居家使用，都是潮感十足的配備；造型與功能性兼具的「復古探險提燈」，其透亮的光源讓人感到一抹溫馨。此活動也邀請消費者運用裝備，開啟各式歡聚時刻的無限想像。
集點活動即日起開跑，11月17日前於各大通路購買活動指定金蓋包裝商品，開啟「可口可樂」LINE官方帳號(Coca-Cola隨時樂)，登錄瓶蓋內序號，集滿3點即可參加抽獎，天天都有機會獲得整套多功能戶外裝備。此外，集滿指定點數也可參加加價購。相關資訊可瀏覽「可口可樂」台灣官網：http://www.coke.com.tw。
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