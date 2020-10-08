按摩界新革命：Jodo！小鹿碰吉君 把按摩椅放進口袋！

由全國最大運動社群「運動筆記」、長期研發醫療健康器材的「iNO 合晶國際集團」在推出世界首支專為女性打造的「小捶按摩槍」，並創下單季銷售破萬台的佳績後，全新健康生活品牌 Jodo！為了打造健康新生活運動，同步發表可隨身攜帶的口袋按摩槍 Jodo！小鹿碰吉君 ，用醫療產品的高標準，研發最安全耐用，外觀時尚的小鹿碰吉君，為按摩槍界帶來全新革命！

一把真正做到隨身攜帶的按摩槍，Jodo！小鹿碰吉君

Jodo！小鹿碰吉君體積縮到小於手機的14.6公分高，420公克輕，動力卻絲毫不馬虎，採用市面唯一磁浮馬達，以及與 RIMOWA 同等級日本NMB軸承，高速轉動下依然能夠保持低分貝的滑順耐用；方便的Type-C充電，超強續航力，小檔可連續使用 90 天，更有安心斷電保護機制，使用更放心！

外觀療癒的小鹿碰吉君，是為了「陪伴而生」在都市叢林喧鬧人群中，給你最無聲細膩的陪伴；疲憊痠痛時，給你最即時療癒的舒緩，陪你走得更輕鬆、更長遠。首波特選四色（森林綠、玫瑰粉、荒漠黑、貝殼白）選用日本頂級漆料，可以創造親膚絕佳首感，色彩飽和又耐髒！

買來不會用的按摩槍，也只會淪為裝飾品，Jodo！獨家推出10堂日常按摩必修課，針對男女的全身問題，邀請瑜伽老師Vicky與Lemon設計兩套專屬課程，用小鹿碰吉君搭配按摩課程，達到最佳的放鬆體驗。

想見你阿脫-章廣辰視覺呈現，隨時隨地都能輕鬆舒緩肌肉緊繃

首波視覺呈現與想見你阿脫 - 章廣辰合作，經典重現過去每一部戲劇作品中的角色都需要小鹿按摩槍來紓緩痠痛的瞬間。

體積嬌小，效能強大的Jodo！小鹿碰吉君，隨時使用四種不同按摩頭，瞄準痛點，精準打擊！日常使用鹿鼻頭，舒緩全身平面肌群；工作中可以用小鹿碰吉君搭配Y型頭放鬆長時間用電腦痠痛的肩頸；運動前使用扁平頭喚醒肌肉，成就絕佳成績；運動後再使用錐形頭，放鬆局部小肌群。