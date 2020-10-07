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GD、Jennie都到了！香奈兒大秀呈現電影工業的美好

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
香奈兒2021春夏秀邀請許多名人參加。圖／香奈兒提供
香奈兒2021春夏秀邀請許多名人參加。圖／香奈兒提供

香奈兒昨日在巴黎大皇宮舉辦2021春夏大秀，邀請了包含權志龍G-DRAGON、Jennie Kim、克莉絲汀史都華、瑪格羅比等人到場看秀。回顧嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）與卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）都曾經為許多女演員在電影裡與真實生活中打點讓人難忘的造型，所以這回藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）就希望能重現這樣美好緣分所產生的各種美麗身影與姿態。今年在大秀開始前，香奈兒先播放了由雙人組攝影師Inez van Lamsweerde與Vinoodh Matadin執導的形象廣告短影片《Lights, Camera, Action! 》，揭露了新一季的設計主題—向品牌的繆思們致意。

Inez與Vinoodh將法國電影新浪潮時期的經典作品像是《斷了氣》、《游泳池》的片段和新拍攝的畫面重組，當中還可以見到香奈兒合作過的女星像是安娜卡里娜（Anna Karina）、羅美雪妮黛（Romy Schneider）等，更把著名的好萊塢地標變成CHANEL字樣、把巴黎聖心堂和艾菲爾鐵塔也搬到旁邊，徹底重塑一個嶄新獨立存在的電影盛世。另外還有三支分別由模特兒Rianne Van Rompaey、Mica Argañaraz與Louise de Chevigny主演的短片，她們身穿2021春夏系列的服裝，呈現如同法國新浪潮、義大利電影或好萊塢電影的畫面。

「我設計時想到的是在典禮前於紅毯接受媒體拍攝的女演員，在戲劇作品以外的張力插曲，是我喜歡的部分。」維吉妮維婭表示，她也強調，在這個系列作品中並不是要單純去複製或懷舊，而是希望傳遞出愉悅、顏色繽紛並充滿活力的感受。於是我們可以看到這季有很多粉紅、粉藍和飽和的紅、藍色或是帶亮度的螢光桃紅，都非常高調搶眼。服裝的款式也從慵懶的睡袍樣式設計、俐落套裝、晚宴服到度假、休閒感裝束等，風格多樣性，也呈現不同面貌的女性姿態。女性的強悍與優雅都都反映在具備分量感的寬肩外套、以及帶點中性風格的內搭背心、蝴蝶結雪紡、亮片裝飾等的服裝細節上。連舊電影裡片頭的倒數畫面，也特意用香奈兒女士的幸運數字「5」來呈現在衣服上。

CHANEL字樣、雙C符號被各種拆解，可以是T恤上印著的如同夜晚街道上閃爍的霓虹燈束樣貌，也可以是大翻領夾克袖子上的黑色小字母。配件方面，各種迷你包變身項鍊或是手環、腰鍊上的墜飾，小尺寸的珍珠裝飾鍊帶包也換上草綠色這類更有春夏清新質感的色系，細繫帶交織的低跟涼鞋幾乎貫穿全場。

圖／香奈兒提供
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瑪格羅比。圖／香奈兒提供
瑪格羅比。圖／香奈兒提供
圖／香奈兒提供
圖／香奈兒提供
雙人組攝影師Inez van Lamsweerde與Vinoodh Matadin執導的短片有著如同法國新浪潮、義大利電影或好萊塢電影的畫面。圖／香奈兒提供
雙人組攝影師Inez van Lamsweerde與Vinoodh Matadin執導的短片有著如同法國新浪潮、義大利電影或好萊塢電影的畫面。圖／香奈兒提供
權志龍G-DRAGON。圖／香奈兒提供
權志龍G-DRAGON。圖／香奈兒提供
雙人組攝影師Inez van Lamsweerde與Vinoodh Matadin執導的短片有著如同法國新浪潮、義大利電影或好萊塢電影的畫面。圖／香奈兒提供
雙人組攝影師Inez van Lamsweerde與Vinoodh Matadin執導的短片有著如同法國新浪潮、義大利電影或好萊塢電影的畫面。圖／香奈兒提供
圖／香奈兒提供
圖／香奈兒提供
圖／香奈兒提供
圖／香奈兒提供
圖／香奈兒提供
圖／香奈兒提供
雙人組攝影師Inez van Lamsweerde與Vinoodh Matadin執導的短片有著如同法國新浪潮、義大利電影或好萊塢電影的畫面。圖／香奈兒提供
雙人組攝影師Inez van Lamsweerde與Vinoodh Matadin執導的短片有著如同法國新浪潮、義大利電影或好萊塢電影的畫面。圖／香奈兒提供
圖／香奈兒提供
圖／香奈兒提供
圖／香奈兒提供
圖／香奈兒提供
香奈兒2021春夏秀。圖／香奈兒提供
香奈兒2021春夏秀。圖／香奈兒提供
香奈兒2021春夏秀。圖／香奈兒提供
香奈兒2021春夏秀。圖／香奈兒提供
Jennie Kim。圖／香奈兒提供
Jennie Kim。圖／香奈兒提供
雙人組攝影師Inez van Lamsweerde與Vinoodh Matadin執導的短片有著如同法國新浪潮、義大利電影或好萊塢電影的畫面。圖／香奈兒提供
雙人組攝影師Inez van Lamsweerde與Vinoodh Matadin執導的短片有著如同法國新浪潮、義大利電影或好萊塢電影的畫面。圖／香奈兒提供
圖／香奈兒提供
圖／香奈兒提供
克莉絲汀史都華。圖／香奈兒提供
克莉絲汀史都華。圖／香奈兒提供

電影 香奈兒

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