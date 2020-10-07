GD、Jennie都到了！香奈兒大秀呈現電影工業的美好

香奈兒昨日在巴黎大皇宮舉辦2021春夏大秀，邀請了包含權志龍G-DRAGON、Jennie Kim、克莉絲汀史都華、瑪格羅比等人到場看秀。回顧嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）與卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）都曾經為許多女演員在電影裡與真實生活中打點讓人難忘的造型，所以這回藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）就希望能重現這樣美好緣分所產生的各種美麗身影與姿態。今年在大秀開始前，香奈兒先播放了由雙人組攝影師Inez van Lamsweerde與Vinoodh Matadin執導的形象廣告短影片《Lights, Camera, Action! 》，揭露了新一季的設計主題—向品牌的繆思們致意。

Inez與Vinoodh將法國電影新浪潮時期的經典作品像是《斷了氣》、《游泳池》的片段和新拍攝的畫面重組，當中還可以見到香奈兒合作過的女星像是安娜卡里娜（Anna Karina）、羅美雪妮黛（Romy Schneider）等，更把著名的好萊塢地標變成CHANEL字樣、把巴黎聖心堂和艾菲爾鐵塔也搬到旁邊，徹底重塑一個嶄新獨立存在的電影盛世。另外還有三支分別由模特兒Rianne Van Rompaey、Mica Argañaraz與Louise de Chevigny主演的短片，她們身穿2021春夏系列的服裝，呈現如同法國新浪潮、義大利電影或好萊塢電影的畫面。

「我設計時想到的是在典禮前於紅毯接受媒體拍攝的女演員，在戲劇作品以外的張力插曲，是我喜歡的部分。」維吉妮維婭表示，她也強調，在這個系列作品中並不是要單純去複製或懷舊，而是希望傳遞出愉悅、顏色繽紛並充滿活力的感受。於是我們可以看到這季有很多粉紅、粉藍和飽和的紅、藍色或是帶亮度的螢光桃紅，都非常高調搶眼。服裝的款式也從慵懶的睡袍樣式設計、俐落套裝、晚宴服到度假、休閒感裝束等，風格多樣性，也呈現不同面貌的女性姿態。女性的強悍與優雅都都反映在具備分量感的寬肩外套、以及帶點中性風格的內搭背心、蝴蝶結雪紡、亮片裝飾等的服裝細節上。連舊電影裡片頭的倒數畫面，也特意用香奈兒女士的幸運數字「5」來呈現在衣服上。