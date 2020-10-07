一起看香奈兒大秀 桂綸鎂、陳柏霖重逢 準備再合作？

今年因為新冠疫情原因許多人不方便飛到巴黎現場看秀，所以香奈兒特別也在台灣辦了場直播活動，邀請品牌大使、好友們共襄盛舉，一起感受來自巴黎零時差的精彩時尚氛圍。包含蕭敬騰、桂綸鎂、許瑋甯、9m88、楊乃文、陳柏霖、周興哲等人都穿上香奈兒秋冬系列新裝到場，談到「在電影院看秀」這種前所未有的體驗都直呼「非常特別」。

「在疫情時代大家還能聚在一起真的很難得。」之前多次現場參與香奈兒大秀的桂綸鎂在欣賞完直播秀後表示，而她也對秀中的粉紅色套裝、CHANEL印字斜肩鏤空裝和刺繡小可愛褲裝印象深刻，「尤其小可愛褲裝那套，模特兒還拎著一件皮衣，會讓我想起自己在《南方車站的聚會》裡的妓女角色，有點慵懶、漫無目的，但好像又在尋找什麼的情緒。」果然是影后，連看秀感受都充滿電影式的情節與氣氛刻劃。而昨日陳柏霖剛好也在場，小鎂也透露兩人一直有持續討論再次合作的可能，「我們都覺得差不多是時候了，之後應該會放出些風聲，看看大家對我們這個組合有什麼樣的想像。」

以一身多彩造型現身的「老蕭」蕭敬騰，帶著一桶爆米花進場，「來電影院就是要吃爆米花配可樂啊！但後來被工作人員強制拿走了，覺得很遺憾。」一番吃貨發言很有趣。不過他也沒只顧著吃，還點出直播看秀模式的好處：「在現場你只能用眼睛看，有可能會漏看掉一些東西，但直播可以看到很多角度、很多導播切換的畫面。」他也對這次很多鮮豔色的單品很感興趣，還大誇秀上選用的配樂都超好聽，離開時更對著看秀時坐在旁邊的楊乃文大喊「楊乃文我愛你！」粉絲行徑超可愛！

之前學過騎馬的楊乃文，以一身褲裝配七里格靴的帥氣造型現身，也透露這是她第一次看現場Live的秀，「還沒來之前就很興奮了，要是能在現場會更好。」她對秀上展示的細肩帶白色洋裝還有黑色薄紗拼接褲裝印象最深，但也自曝是個保守的人，「這麼多年來我能露的都已經露了，當年拍《應該》MV已經是我最大的尺度了。」