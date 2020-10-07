快訊

台灣又「輸出」新冠肺炎！ 日本驗出3人陽性、法國1人

奔喪探親規定再放寬 居家檢疫滿1天即可申請

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一起看香奈兒大秀 桂綸鎂、陳柏霖重逢 準備再合作？

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
桂綸鎂與陳柏霖。圖／香奈兒提供
桂綸鎂與陳柏霖。圖／香奈兒提供

今年因為新冠疫情原因許多人不方便飛到巴黎現場看秀，所以香奈兒特別也在台灣辦了場直播活動，邀請品牌大使、好友們共襄盛舉，一起感受來自巴黎零時差的精彩時尚氛圍。包含蕭敬騰、桂綸鎂、許瑋甯、9m88、楊乃文、陳柏霖、周興哲等人都穿上香奈兒秋冬系列新裝到場，談到「在電影院看秀」這種前所未有的體驗都直呼「非常特別」。

「在疫情時代大家還能聚在一起真的很難得。」之前多次現場參與香奈兒大秀的桂綸鎂在欣賞完直播秀後表示，而她也對秀中的粉紅色套裝、CHANEL印字斜肩鏤空裝和刺繡小可愛褲裝印象深刻，「尤其小可愛褲裝那套，模特兒還拎著一件皮衣，會讓我想起自己在《南方車站的聚會》裡的妓女角色，有點慵懶、漫無目的，但好像又在尋找什麼的情緒。」果然是影后，連看秀感受都充滿電影式的情節與氣氛刻劃。而昨日陳柏霖剛好也在場，小鎂也透露兩人一直有持續討論再次合作的可能，「我們都覺得差不多是時候了，之後應該會放出些風聲，看看大家對我們這個組合有什麼樣的想像。」

以一身多彩造型現身的「老蕭」蕭敬騰，帶著一桶爆米花進場，「來電影院就是要吃爆米花配可樂啊！但後來被工作人員強制拿走了，覺得很遺憾。」一番吃貨發言很有趣。不過他也沒只顧著吃，還點出直播看秀模式的好處：「在現場你只能用眼睛看，有可能會漏看掉一些東西，但直播可以看到很多角度、很多導播切換的畫面。」他也對這次很多鮮豔色的單品很感興趣，還大誇秀上選用的配樂都超好聽，離開時更對著看秀時坐在旁邊的楊乃文大喊「楊乃文我愛你！」粉絲行徑超可愛！

之前學過騎馬的楊乃文，以一身褲裝配七里格靴的帥氣造型現身，也透露這是她第一次看現場Live的秀，「還沒來之前就很興奮了，要是能在現場會更好。」她對秀上展示的細肩帶白色洋裝還有黑色薄紗拼接褲裝印象最深，但也自曝是個保守的人，「這麼多年來我能露的都已經露了，當年拍《應該》MV已經是我最大的尺度了。」

許瑋甯看中的則是一件連身褲裝，「脖子做了交叉設計再加上袖套，感覺好像很性感，但其實全身包緊緊的，又能展現身體線條。另外我也很喜歡腰鍊，是女生展現性感的好選擇。」她對秀上的蘋果綠、蜜桃粉的小包包也很感興趣，平常慣用大包的她建議也可以用小包搭配大包當成一種造型方式。至於9m88則是最愛正紅色、正藍色的套裝，剛好跟她現在橘紅的亮髮色非常搭。

陳柏霖。圖／香奈兒提供
陳柏霖。圖／香奈兒提供
桂綸鎂。圖／香奈兒提供
桂綸鎂。圖／香奈兒提供
桂綸鎂。圖／香奈兒提供
桂綸鎂。圖／香奈兒提供
9m88。圖／香奈兒提供
9m88。圖／香奈兒提供
許瑋甯。圖／香奈兒提供
許瑋甯。圖／香奈兒提供
楊乃文。圖／香奈兒提供
楊乃文。圖／香奈兒提供
蕭敬騰。圖／香奈兒提供
蕭敬騰。圖／香奈兒提供
周興哲。圖／香奈兒提供
周興哲。圖／香奈兒提供
øzi。圖／香奈兒提供
øzi。圖／香奈兒提供

直播 香奈兒 電影

延伸閱讀

小鬼追思會／拚圖少1塊不完整 許瑋甯淚曝小鬼之約

金曲紅毯／「個人意見」紅毯點評一針見血：許哲珮像安娜貝爾、楊乃文似巧克力棒

金曲紅毯／帥氣褲裝成本屆紅毯首選　陳珊妮、楊乃文又美又帥好霸氣

獨／胃食道逆流灼傷賁門 冷酷楊乃文爆分手重傷害

相關新聞

GD、Jennie都到了！香奈兒大秀呈現電影工業的美好

香奈兒昨日在巴黎大皇宮舉辦2021春夏大秀，邀請了包含權志龍G-DRAGON、Jennie Kim、克莉絲汀史都華、瑪格...

一起看香奈兒大秀 桂綸鎂、陳柏霖重逢 準備再合作？

今年因為新冠疫情原因許多人不方便飛到巴黎現場看秀，所以香奈兒特別也在台灣辦了場直播活動，邀請品牌大使、好友們共襄盛舉，一...

只要銅板價！白蘭氏攜手7-ELEVEN限時推「養蔘四季春青茶」

迎接秋季補身旺季，白蘭氏攜手7-ELEVEN再推超潮跨界，將一整罐補氣最佳夥伴白蘭氏養蔘飲冰糖燉梨加入「CITY TEA...

UNIQLO聯名JW ANDERSON秋冬新款 大玩不對稱剪裁、復古英倫風千元有找就能入手

UNIQLO最受到歡迎的JW ANDERSON聯名新款將在下周（10/16）上市，主打不對稱剪裁，復古英倫風格，而且最低...

OVO K1把電視盒塞進投影機 百吋線上影音手提帶著走

受到疫情影響，民眾轉而尋求在家享受影音娛樂，或是接近大自然的戶外露營活動也逆勢崛起。台灣串流電視品牌OVO發表重磅新品「...

10月8日起限時4天！7-11「特大杯美式咖啡、特大杯拿鐵、黑糖珍珠撞奶」第2杯半價

入秋之後天氣漸涼，7-ELEVEN發現氣溫每下降1度，CITY CAFE每天就能多賣出3萬杯，根據過往資料統計，邁入10...

日韓妞保養最重視「保濕」！水潤專科、AHC新品夠瞬效

台灣女孩都常羨慕日本櫻花妹、韓妞，都有著好膚質，素顏也感覺皮膚很水嫩，因為她們都很重視保濕，也因此日韓系保養品趕在秋季前...

全國電子周年慶線上同步最低4折起 6招必搶攻略買起來

全國電子周年慶即日起正式開跑，今年更首度攜手Digital City品牌官網，結合線下320家門市與線上購物平台同步祭出...

FENDI奢華斜背包就命名為「吉他」既帥又美背起來

FENDI的2020早秋女裝系列隱藏了許多亮眼新配件，包括日前可以客製燙印的FENDI ID包，以及全新的Guitar手...

1日體驗！住飯店學瑜珈 送價約5千元的「運動驚喜包」

後疫情時期，各大飯店攻國旅，創意型態各自奔放。台北亞都麗緻大飯店結合「國際蔬食日」與「公益經濟」，於10月23日推出「愛...

生蠔、牛排、酒飲無限吃喝！「不收心酒吧夜」3天快閃

中秋剛過，國慶連假緊接到來，慕軒飯店1樓URBAN331威士忌酒吧於10月9日至10月11日晚間19:00~21:30，...

香檳喝起來！海鮮餐酒館香檳買一送一

香檳喝起來！台北信義區「Chambistro享．香檳海鮮餐酒館」歡慶2週年，即日起至10月21日推出包括香檳、氣泡酒、餐...

熱門新聞

3千萬張的50元塑膠鈔票 老外珍藏完美對齊：時代的眼淚絕版了！

實名制口罩缺「熔噴不織布」 新北：已請衛福部清查

新竹人快抬頭看天空！ 鄭明典：可看到整齊的層雲邊界

小心！發票中500元卻無法兌換 店員「盜領」手法曝光

長期睡前吃蛋糕 急性心肌梗塞

買奶茶4杯中千萬發票 基隆麥金路長庚旁半年2名千萬得主

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。