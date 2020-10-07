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只要銅板價！白蘭氏攜手7-ELEVEN限時推「養蔘四季春青茶」

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
白蘭氏養蔘四季春青茶自即日起至10月20日止，於全台7-ELEVEN門市販售，原價104元，活動銅板優惠價只要59元。圖／白蘭氏提供
白蘭氏養蔘四季春青茶自即日起至10月20日止，於全台7-ELEVEN門市販售，原價104元，活動銅板優惠價只要59元。圖／白蘭氏提供

迎接秋季補身旺季，白蘭氏攜手7-ELEVEN再推超潮跨界，將一整罐補氣最佳夥伴白蘭氏養蔘飲冰糖燉梨加入「CITY TEA現萃茶」銷售王四季春青茶中，推出今秋最潮調飲「養蔘四季春青茶」，即日起至10月20日，限時2週於全台7-ELEVEN門市販售，原價104元，活動銅板優惠價只要59元。

白蘭氏讓養蔘飲跳脫保健必需品的形象、走入消費者日常生活，透過超商通路便利現調飲品的優勢，賦予養蔘飲嶄新面貌，也讓消費者輕鬆替自己補充一天所需的元氣。此次的聯名限定茶飲「養蔘四季春青茶」是以7-ELEVEN現萃茶銷售王四季春青茶為基底，豪邁加入整罐白蘭氏養蔘飲冰糖燉梨，並攪拌黃金10秒鐘，充分將四季春青茶的香氣與養蔘飲冰糖燉梨的清甜風味完美融合，滑潤不苦澀的口感連平常害怕保健飲品的消費者也可以接受。

現場除了邀請「暢秋教主」丹妮婊姐向調酒師學習調製養蔘四季春青茶的黃金10秒密技之外，中醫師陳家駒也現身分享好發於秋季，以及常熬夜、工時長與用嗓過度3大族群的「秋燥」症狀，尤其適合以「蔘」補氣、以「梨」潤嗓，透過白蘭氏養蔘飲富含優質中藥材，並添加燉梨及冰糖等配方，搭配獨家秘方讓消費者也不用擔心喝多會上火。

白蘭氏養蔘飲攜手超商通路7-ELEVEN，將一整罐白蘭氏養蔘飲冰糖燉梨加入現萃茶四季春青茶中，推出期間限定「養蔘四季春青茶」。圖／白蘭氏提供
白蘭氏養蔘飲攜手超商通路7-ELEVEN，將一整罐白蘭氏養蔘飲冰糖燉梨加入現萃茶四季春青茶中，推出期間限定「養蔘四季春青茶」。圖／白蘭氏提供
丹妮婊姐現場親手以白蘭氏養蔘飲冰糖燉梨調製養蔘四季春青茶，並分享解秋燥秘技。圖／白蘭氏提供
丹妮婊姐現場親手以白蘭氏養蔘飲冰糖燉梨調製養蔘四季春青茶，並分享解秋燥秘技。圖／白蘭氏提供

中醫 熬夜 超商

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