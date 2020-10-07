聽新聞
test
0:00 / 0:00
只要銅板價！白蘭氏攜手7-ELEVEN限時推「養蔘四季春青茶」
迎接秋季補身旺季，白蘭氏攜手7-ELEVEN再推超潮跨界，將一整罐補氣最佳夥伴白蘭氏養蔘飲冰糖燉梨加入「CITY TEA現萃茶」銷售王四季春青茶中，推出今秋最潮調飲「養蔘四季春青茶」，即日起至10月20日，限時2週於全台7-ELEVEN門市販售，原價104元，活動銅板優惠價只要59元。
白蘭氏讓養蔘飲跳脫保健必需品的形象、走入消費者日常生活，透過超商通路便利現調飲品的優勢，賦予養蔘飲嶄新面貌，也讓消費者輕鬆替自己補充一天所需的元氣。此次的聯名限定茶飲「養蔘四季春青茶」是以7-ELEVEN現萃茶銷售王四季春青茶為基底，豪邁加入整罐白蘭氏養蔘飲冰糖燉梨，並攪拌黃金10秒鐘，充分將四季春青茶的香氣與養蔘飲冰糖燉梨的清甜風味完美融合，滑潤不苦澀的口感連平常害怕保健飲品的消費者也可以接受。
現場除了邀請「暢秋教主」丹妮婊姐向調酒師學習調製養蔘四季春青茶的黃金10秒密技之外，中醫師陳家駒也現身分享好發於秋季，以及常熬夜、工時長與用嗓過度3大族群的「秋燥」症狀，尤其適合以「蔘」補氣、以「梨」潤嗓，透過白蘭氏養蔘飲富含優質中藥材，並添加燉梨及冰糖等配方，搭配獨家秘方讓消費者也不用擔心喝多會上火。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言