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UNIQLO聯名JW ANDERSON秋冬新款 大玩不對稱剪裁、復古英倫風千元有找就能入手

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO最受到歡迎的JW ANDERSON聯名新款即將上市，主打不對稱剪裁，復古英倫風格，而且最低千元不到就能入手。圖／UNIQLO提供
UNIQLO最受到歡迎的JW ANDERSON聯名新款即將上市，主打不對稱剪裁，復古英倫風格，而且最低千元不到就能入手。圖／UNIQLO提供

UNIQLO最受到歡迎的JW ANDERSON聯名新款將在下周（10/16）上市，主打不對稱剪裁，復古英倫風格，而且最低千元不到就能入手，輕鬆穿出秋冬時尚。而UNIQLO的姐妹品牌GU則與運動品牌Kappa跨界合作，結合潮流感，打造時髦運動風。

已經合作數季的UNIQLO and JW ANDERSON最新聯名系列，運用格紋等英倫經典元素強化本季概念，設計師Jonathan Anderson就表示本季是以「一日倫敦生活」而設計。因此，除了上述的元素，還運用招牌彩色條紋搭配柔軟特級小羊毛材質，在傳統的英式美學中，創造高質感風格。以及透過大小不一樣的格紋拼接，創造不對稱的特殊視覺效果，也是Jonathan Anderson的拿手好戲。另外，還有次推出秋冬童裝系列，並擴大到有大童可穿的尺寸，讓全家人都能一同享受聯名款的搭配樂趣。而且款款都具設計巧思，最低不用千元，就能入手。

與日本街頭品牌合作之後，GU在這季第一次和運動品牌Kappa聯名，結合雙品牌的強項，讓潮流感融入運動時尚。圖／GU提供
與日本街頭品牌合作之後，GU在這季第一次和運動品牌Kappa聯名，結合雙品牌的強項，讓潮流感融入運動時尚。圖／GU提供

而在與日本街頭品牌合作之後，GU在這季第一次和運動品牌Kappa聯名，結合雙品牌的強項，讓潮流感融入運動時尚，打造出人人都能駕馭的休閒服飾。Kappa背對背靠坐的經典Logo廣為人知，所以也被運用到這系列中，點綴在上衣的口袋，或是成為胸前印花、側邊的織帶。此外，還同樣加入了復古色調、撞色拼接與經典素材像是燈芯絨、絲絨等，創造出溫暖質感。值得關注的還有這系列的配件，除了襪品，還推出了黑、白兩色的燈芯絨高筒鞋，CP值超高。

UNIQLO and JW ANDERSON聯名系列推出秋冬童裝，並擴大到有大童可穿的尺寸。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and JW ANDERSON聯名系列推出秋冬童裝，並擴大到有大童可穿的尺寸。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and JW ANDERSON聯名系列小羊毛條紋中高領毛衣1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and JW ANDERSON聯名系列小羊毛條紋中高領毛衣1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and JW ANDERSON聯名系列毛絨刷毛無領大衣1,490元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and JW ANDERSON聯名系列毛絨刷毛無領大衣1,490元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and JW ANDERSON聯名系列嫘縈立領襯衫式洋裝1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and JW ANDERSON聯名系列嫘縈立領襯衫式洋裝1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and JW ANDERSON聯名系列女裝J毛絨刷毛布勞森外套1,490元。
UNIQLO and JW ANDERSON聯名系列女裝J毛絨刷毛布勞森外套1,490元。

GU與Kappa聯名系列女裝短版T恤390元。圖／GU提供
GU與Kappa聯名系列女裝短版T恤390元。圖／GU提供

UNIQLO and JW ANDERSON聯名系列女裝設計裙1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and JW ANDERSON聯名系列女裝設計裙1,290元。圖／UNIQLO提供

GU與Kappa聯名系列男裝襯衫1,490元。圖／GU提供
GU與Kappa聯名系列男裝襯衫1,490元。圖／GU提供

GU與Kappa聯名系列高筒鞋990元。圖／GU提供
GU與Kappa聯名系列高筒鞋990元。圖／GU提供

UNIQLO and JW ANDERSON聯名系列後背包1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and JW ANDERSON聯名系列後背包1,290元。圖／UNIQLO提供

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