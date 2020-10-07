UNIQLO聯名JW ANDERSON秋冬新款 大玩不對稱剪裁、復古英倫風千元有找就能入手

UNIQLO最受到歡迎的JW ANDERSON聯名新款將在下周（10/16）上市，主打不對稱剪裁，復古英倫風格，而且最低千元不到就能入手，輕鬆穿出秋冬時尚。而UNIQLO的姐妹品牌GU則與運動品牌Kappa跨界合作，結合潮流感，打造時髦運動風。

已經合作數季的UNIQLO and JW ANDERSON最新聯名系列，運用格紋等英倫經典元素強化本季概念，設計師Jonathan Anderson就表示本季是以「一日倫敦生活」而設計。因此，除了上述的元素，還運用招牌彩色條紋搭配柔軟特級小羊毛材質，在傳統的英式美學中，創造高質感風格。以及透過大小不一樣的格紋拼接，創造不對稱的特殊視覺效果，也是Jonathan Anderson的拿手好戲。另外，還有次推出秋冬童裝系列，並擴大到有大童可穿的尺寸，讓全家人都能一同享受聯名款的搭配樂趣。而且款款都具設計巧思，最低不用千元，就能入手。

與日本街頭品牌合作之後，GU在這季第一次和運動品牌Kappa聯名，結合雙品牌的強項，讓潮流感融入運動時尚。圖／GU提供

而在與日本街頭品牌合作之後，GU在這季第一次和運動品牌Kappa聯名，結合雙品牌的強項，讓潮流感融入運動時尚，打造出人人都能駕馭的休閒服飾。Kappa背對背靠坐的經典Logo廣為人知，所以也被運用到這系列中，點綴在上衣的口袋，或是成為胸前印花、側邊的織帶。此外，還同樣加入了復古色調、撞色拼接與經典素材像是燈芯絨、絲絨等，創造出溫暖質感。值得關注的還有這系列的配件，除了襪品，還推出了黑、白兩色的燈芯絨高筒鞋，CP值超高。

UNIQLO and JW ANDERSON聯名系列推出秋冬童裝，並擴大到有大童可穿的尺寸。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and JW ANDERSON聯名系列小羊毛條紋中高領毛衣1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and JW ANDERSON聯名系列毛絨刷毛無領大衣1,490元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and JW ANDERSON聯名系列嫘縈立領襯衫式洋裝1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and JW ANDERSON聯名系列女裝J毛絨刷毛布勞森外套1,490元。

GU與Kappa聯名系列女裝短版T恤390元。圖／GU提供

UNIQLO and JW ANDERSON聯名系列女裝設計裙1,290元。圖／UNIQLO提供

GU與Kappa聯名系列男裝襯衫1,490元。圖／GU提供

GU與Kappa聯名系列高筒鞋990元。圖／GU提供