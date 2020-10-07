10月8日起限時4天！7-11「特大杯美式咖啡、特大杯拿鐵、黑糖珍珠撞奶」第2杯半價

入秋之後天氣漸涼，7-ELEVEN發現氣溫每下降1度，CITY CAFE每天就能多賣出3萬杯，根據過往資料統計，邁入10月後熱飲占比將提升近6成。7-ELEVEN自9月初起提供CITY系列飲品冰、熱飲互換兌領服務，包括CITY CAFE、現萃茶、珍珠系列等指定飲品寄杯兌領時，同口味、同價位、同規格可進行冰、熱飲互換，目前共提供約10款品項。

迎接雙十連假，7-ELEVEN推出CITY系列現調飲品優惠，OPEN POINT行動隨時取優惠包括10月8日至10月10日限定3天推出CITY CAFE大杯美式咖啡32杯特價1,010元（原價1,440元，現省430元），冰、熱各限量10萬組；CITY CAFE大杯拿鐵26杯特價1,010元（原價1,430元，現省420元），冰、熱各限量10萬組；CITY PEARL黑糖珍珠撞奶10杯特價410元（原價600元），冰、熱各限量1萬組。10月9日至10月11日還有CITY CAFE特大杯美式咖啡、現萃茶經典純奶茶（冰／熱）買10送10。上述特價品項每一會員限購2組，限量售完為止。

此外，10月8日至10月11日7-ELEVEN於超過5,800間門市推出CITY CAFE特大杯美式咖啡、特大杯拿鐵、現萃茶四季春青茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶任選第2杯半價（不限冰熱）。