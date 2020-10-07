聽新聞
test
0:00 / 0:00
10月8日起限時4天！7-11「特大杯美式咖啡、特大杯拿鐵、黑糖珍珠撞奶」第2杯半價
入秋之後天氣漸涼，7-ELEVEN發現氣溫每下降1度，CITY CAFE每天就能多賣出3萬杯，根據過往資料統計，邁入10月後熱飲占比將提升近6成。7-ELEVEN自9月初起提供CITY系列飲品冰、熱飲互換兌領服務，包括CITY CAFE、現萃茶、珍珠系列等指定飲品寄杯兌領時，同口味、同價位、同規格可進行冰、熱飲互換，目前共提供約10款品項。
迎接雙十連假，7-ELEVEN推出CITY系列現調飲品優惠，OPEN POINT行動隨時取優惠包括10月8日至10月10日限定3天推出CITY CAFE大杯美式咖啡32杯特價1,010元（原價1,440元，現省430元），冰、熱各限量10萬組；CITY CAFE大杯拿鐵26杯特價1,010元（原價1,430元，現省420元），冰、熱各限量10萬組；CITY PEARL黑糖珍珠撞奶10杯特價410元（原價600元），冰、熱各限量1萬組。10月9日至10月11日還有CITY CAFE特大杯美式咖啡、現萃茶經典純奶茶（冰／熱）買10送10。上述特價品項每一會員限購2組，限量售完為止。
此外，10月8日至10月11日7-ELEVEN於超過5,800間門市推出CITY CAFE特大杯美式咖啡、特大杯拿鐵、現萃茶四季春青茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶任選第2杯半價（不限冰熱）。
時序入秋，7-ELEVEN與白蘭氏攜手，即日起至10月20日推出聯名限定茶飲「養蔘四季春青茶」，將CITY TEA現萃茶銷售王的四季春青茶加入整罐白蘭氏養蔘飲冰糖燉梨，青茶獨特的焙火香中帶有溫潤回甘的口感，加上冰糖燉梨配方，餘韻多了幾分果味甘甜的滋味，原價104元（冰／熱）、特價59元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言