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OVO K1把電視盒塞進投影機 百吋線上影音手提帶著走
受到疫情影響，民眾轉而尋求在家享受影音娛樂，或是接近大自然的戶外露營活動也逆勢崛起。台灣串流電視品牌OVO發表重磅新品「百吋無框電視K1」，首創將超旗艦電視盒、正版影視內容、及K歌級音響，整合到高亮度、高畫質投影機中，不再受限於手機、平板螢幕大小，只要一面白牆，即可享受上20～200吋大畫面，輕鬆滿足娛樂與商務需求。
輕巧方正的A5尺寸、還附上提帶可以輕鬆帶著走的OVO無框電視K1，內建全新「OVO TV OS」，不用另外買電視機和電視盒，在同一介面即可支援豐富的海內外頻道與數千個App，包括LINE TV、四季線上、friDay影音、myVideo、KKTV、LiTV、Vidol、歡樂看、動畫瘋、YouTube等正版影音OTT內容，並擁有開機直播電視頻道、自訂頻道、多用戶AI系統等獨家特色。
OVO無框電視K1的3500流明高亮度，真實解析度1080P，並兼容解析度4K 60P HDR，開燈環境下一樣可以看得很清楚。另外還配備K歌級音響，搭配語音遙控器及贈送的無線麥克風組，家裡秒變KTV，一台就可以滿足看電視、追劇、歡唱功能。OVO表示，未來OVO TV OS也將授權給更多電視品牌，目標成為客廳影視娛樂的新入口。
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