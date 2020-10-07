日韓妞保養最重視「保濕」！水潤專科、AHC新品夠瞬效

台灣女孩都常羨慕日本櫻花妹、韓妞，都有著好膚質，素顏也感覺皮膚很水嫩，因為她們都很重視保濕，也因此日韓系保養品趕在秋季前，也推出保濕新品，讓台灣女孩也能用到日韓同等級的新品，肌膚持續保溼。

水潤專科針對台灣消費者，研發出「保濕輕乳霜」，質地主打清爽不黏膩，很適合季節轉換時使用，保濕輕乳霜增加強效滋潤複合配方、Q10，維持肌膚彈潤，而且輕乳霜適合不喜歡太厚重的乳霜，但又需要高度保濕力的人使用，而且無酒精、香料與色素，使用後無負擔。

韓系醫美品牌AHC針對保濕族群，推出升級版的瞬效保濕B5微導系列，其中之前在韓創下6秒賣一瓶的瞬效保濕B5玻尿酸精華液，今年全面升級為AHC瞬效保濕B5微導玻尿酸精華，增加2倍濃度的98%維他命原B5，以及純度95%玻尿酸，能夠強效保濕肌膚，好吸收也不會有黏膩感，能夠讓肌膚更穩定。