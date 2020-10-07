秋天來得早 日本茨城紅色波波草搶先報到

往年的10月秋老虎還在發威，但今年9月底就已有涼意，秋天來得早成了網路話題，在日本也一樣。每年日本茨城縣最紅的秋季報時風景就是從綠色慢慢轉成紅色的波波草，今年因為秋天來得早，10月初就已經開始穿插著挑染般的紅，紅遍國營常陸海濱公園、拍照零NG的紅色波波草，即將在10月中旬就會提早來報到。

據指出，台灣旅客是日本非常重要的客源，在配合日本中央政策對海外旅客的限制下，日本茨城縣仍希望把縣內最美的秋色與台灣旅客分享．特別是今年常陸海濱公園的掃帚草（波波草）提早紅起來，現在已經是一片挑染式漸層的紅配綠模樣，是台灣旅客比較少見到的美景。

茨城縣最搶人氣的觀光景點非國營常陸海濱公園莫屬，也是日本最受歡迎的賞花景點，一年四季都有色彩繽紛的花卉可觀賞。火紅的波波草則是秋季最具代表性的植物。

常陸海濱公園「見晴丘」的32000顆波波草，隨著每天溫度下降而逐漸從綠色換上熱情的紅，為大地增添了暖意，同樣是秋季綻放的大波斯菊，也為見晴丘鋪上繽紛的色彩，在這座占地200公頃的國營常陸海濱公園，還有許多休閒設施抱括ＢＭＸ路線、林間體育廣場、野餐區等，也有自行車路線讓遊客騎自行車去遊園賞花。

滿山小紅球似的波波草搭配色彩繽紛的波斯菊，這款震撼視覺的秋日景色，是遊客搶拍打卡的主角，想拍不美的NG照都很難。

茨城縣笠間市的笠間稻荷神社是日本三大稻荷之一，已有1,360年以上的歴史，每年10月中旬至11月下旬，在笠間稲荷神社會舉行笠間市菊花祭，這個已有110多年以上歷史的菊花節始於明治期間，當時神社的先先代宮司塙嘉一郎爲了安慰在日俄戰爭中受到心靈創傷的人們，而在神社開設了農園部種植菊花而來，是全日本歷史最古老的菊花祭。

節慶期間，笠間市內街道上的每個角落以及神社都有菊花裝飾，在神社內展示有約1萬盆的立菊、懸崖菊、千輪開花、盆菊等鮮豔芳香的菊花，以及千姿百態菊人偶展，供遊客觀賞。此外，還會舉辦「神事流鏑馬」、「舞樂祭」等各種活動，夜間在笠間稻荷神社門前還有紙行燈、紙傘等燈飾，氣氛夢幻。